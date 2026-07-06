Григор Димитров - Артър Фери НА ЖИВО: Българинът пропусна две възможности за пробив

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и британецът Артър Фери играят при резултат 0:1 сета (5:7) в полза на британеца в битка за място на 1/4-финалите на Уимбълдън. Срещата се играе пред погледа на Роджър Федерер. Първата ни ракета се представи много стабилно до момента, въпреки трудностите от началото на годината. Бившият №3 записа три страхотни победи на "свещената трева" и се надява да продължи серията си и срещу Фери. Британецът, от другата страна, също направи добро впечатление в първите три кръга. Той е последният останал представител на домакините и също ще се опита да стигне възможно най-далеч. Ако нямате възможност да гледате, то може да проследите развоя на двубоя НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Димитров 0:1 Фери

Българинът започна втория сет, печелейки с 40:15 на свой сервис. Веднага след това той получи две точки за пробив. Добър сервис на Фери намали изоставането му, след което Григор не успя да пласира слайс удар в очертанията на терена. След това британецът излезе на мрежата и направи страхотно воле, за да поведе в гейма, след което взе подаването си.

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Фери излъга Гришо в края на първия сет

Димитров и Фери изчакаха срещата между Жасмин Паолини и Александра Еала да приключи, за да излязат на Централния корт. Двамата взеха първите си подавания. След това българинът взе и следващия си сервис-гейм без никакви проблеми и последва първата почивка. Григор успя да изравни 15:15 в следващата част, показвайки невероятен усет над топката, след което поведе с 30:15 при подаване на британеца. Фери обаче показа характер и изравни, а веднага след това отбеляза първия си ас и спечели гейма за 2:2. Първата българска ракета спечели още един експресен гейм на нула. Фери отново допусна точка в началото на следващата част, но последвал ас и добър подлъгващ удар върнаха равенството в геймовете - 3:3.

Григор играеше много стабилно на свой сервис, печелейки 16/16 точки до този момент, и взе още един гейм на нула. След това Фери поведе с 40:0 с нови топки, но позволи на Гришо да изравни 40:40. Последва директна точка от сервис, а непредизвикана грешка на българина върна равенството - 4:4. В деветия гейм първата ни ракета изгуби първата си точка на свое подаване, след като прати топката на сантиметри от линията. При 15:15 Фери направи ретур-мрежа, което предизвика нова грешка на Димитров. Българинът отговори с ас от централната зона, а след това се мобилизира и взе гейма си. Фери сервира за оставане в сета. Гришо допусна нова непредизвикана грешка на старта на следващия гейм, след което британецът затвори гейма на 30. Настъпиха сериозни проблеми за Димитров, който изостана с 0:40 на свой сервис и в крайна сметка допусна пробив. Българинът не успя да пречупи Фери и британецът спечели първия сет със 7:5, след като имаше два сетбола.

Сега двамата, които участват в основната фаза с "уайлд кард", се изправят един срещу друг на 1/8-финалите. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен, а вие може да проследите всеки един момент от него тук. Очаква се срещата да започне не по-рано от 16:40 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена по HBO Max, а има голяма вероятност да попадне и в ефира на Eurosport.

Преди мача

Григор Димитров стартира участието си на "свещената трева" с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. Във втория кръг от надпреварата той срещна Якуб Меншик, срещу когото нямаше победа до момента. Българинът успя да преодолее някои трудни моменти в мача и изигра страхотни втори и трети сет, за да се поздрави с крайния успех. Следващият му съперник бе Матео Беретини. Димитров започна много силно и поведе с 2:0 сета, но позволи да бъде изравнен. В решителната част той показа характер и елиминира италианеца, за да продължи напред към 1/8-финалите. Артър Фери пък победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс в първите си три мача.

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