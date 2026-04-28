Пълнолуние нa 1 май носи късмет на тези 3 зодии

Всеки ще преживее тази промяна по свой собствен начин, но за определени зодиакални знаци това пълнолуние носи облекчение, яснота и усещане, че нещо най-накрая се движи в правилната посока. За тях това не е просто краят на емоционален цикъл, но и момент, в който стари врати се затварят и се отваря пространство за повече сила, любов и вътрешен мир.

Пълнолунието достига кулминация на 1 май 2026 г. в 19:23 ч. и се случва на 11°20′ Скорпион, в опозиция на Слънцето в Телец. Това е пълнолуние, което силно отваря теми за интимност, доверие, пари, емоции, пускане и дълбока лична трансформация.

Венера е в секстил със Сатурн, което придава на любовта и връзките по-сериозен, зрял и стабилен тон. Меркурий е в съвпад с Хирон, така че разговорите могат да отворят стари рани, но също така да донесат изцеление, истина и голямо емоционално облекчение.

Скорпионът е воден знак, така че това пълнолуние е най-благоприятно за водните знаци. Интуицията им е засилена, емоциите стават по-ясни, а житейските ситуации придобиват по-дълбок смисъл.

Рак

Раците, под това пълнолуние, навлизат в особено емоционален, но и щастлив период. За вас се отваря поле на любов, радост, творчество, деца, романтика и всичко, което ви връща към сърцето ви.

Много Раци могат да усетят как искрата на живота им се завръща. Това, което е било трудно, тихо или емоционално объркващо в миналото, сега започва да приема по-ясна форма. Любовта може да стане по-дълбока, по-искрена и по-страстна, а необвързаните Раци могат да преживеят среща, която събужда силни чувства.

Това е пълнолуние, което може да донесе на Раците онова щастие, което не се планира, а се случва. Съобщение, поглед, обаждане, признание или малък знак на внимание могат да отворят голяма вътрешна радост. В творчески смисъл, това е чудесно време да се изразите, да създадете и да се върнете към това, което наистина ви удовлетворява.

Особено добри са любовните теми, връзките с деца, изкуството, личните проекти и всички ситуации, в които можете да покажете сърцето си. Венера в секстил със Сатурн дава възможност емоциите да не се разтворят, а да приемат конкретна форма. Това, което започва или се задълбочава сега, може да има трайност.

Скорпион

За Скорпионите това е едно от най-важните пълнолуния за годината, защото се случва точно във вашия знак. Всичко, което сте потискали, чувствали, подозирали или носили в себе си, сега излиза на повърхността, но този път по причина. Животът ви връща силата ви.

Много Скорпиони ще почувстват, че нещо свършва, но не по начин, който отнема, а по начин, който освобождава. Можете да видите по-ясно кои сте, какво искате и какво вече не сте готови да носите. В любовта се отварят силни емоции и взаимоотношенията, които имат дълбочина, могат да навлязат във фаза на по-голяма близост и доверие.

Това е пълнолуние, което носи щастие на Скорпионите чрез лична сила. Може би не чрез лесни обстоятелства, а чрез чувството за завръщане към себе си. Това, което ви е изтощавало, сега можете да оставите зад гърба си. Това, което е било неясно, сега се разкрива.

На бизнес фронта може да има важна вътрешна промяна. Може да осъзнаете, че сте готови за по-голяма отговорност, по-добра позиция или по-смели решения. Ще излъчвате по-силно от обикновено във взаимоотношенията си и хората ще усетят присъствието ви. Това е вашият момент на регенерация, възвръщане на самочувствието и дълбоко личностно пробуждане.

Риби

За Рибите това пълнолуние носи усещане за простор, надежда и вътрешно напътствие. Отваряте се към теми за пътуване, учене, духовност, нови перспективи за живота и решения, които ви водят към по-голяма свобода.

Много Риби може да почувстват, че най-накрая разбират защо някои неща е трябвало да се случват по-бавно. Това, което е изглеждало като застой, сега може да има смисъл. Интуицията е изключително силна и вътрешен глас ви показва посоката, в която трябва да вървите.

Това е пълнолуние, което може да донесе на Рибите щастие чрез прозрение, възможност или новини, които разширяват хоризонтите. Възможно е да има възможности, свързани с пътуване, образование, работа в чужбина, духовно развитие или човек, който ви вдъхновява да вярвате повече в себе си.

В любовта Рибите търсят дълбочина, честност и чувство за душевна връзка. Повърхностните взаимоотношения няма да са достатъчни сега, но истинските могат да станат още по-силни. Венера в секстил със Сатурн помага за стабилизиране на чувствата, докато Меркурий с Хирон носи лечебни разговори. За Рибите това може да бъде момент, в който сърцето казва: сега знам накъде отивам.