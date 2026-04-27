Ние, европейците, трябва да разберем, че Украйна ни е нужна повече, отколкото ние на нея (ВИДЕО)

27 април 2026, 14:06 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
"Европа се нуждае от Украйна повече, отколкото Украйна - от европейците. Само въоръжените сили на Украйна могат да защитят Европа от държавата агресор." Това каза финландският президент Александър Стуб. Той отбеляза, че най-надеждната гаранция за сигурност, с която Украйна разполага в момента, са 800 000 войници от украинските въоръжени сили.

Според него Украйна, за разлика от Европа, знае как да води война със съвременни средства и технологии, а украинските въоръжени сили са най-надеждната гаранция за сигурност на континента.

"Това е голяма въоръжена сила, която има способността да води съвременна война, за разлика от която и да е друга държава членка на НАТО. Ситуацията наистина се промени. Ние, европейците, трябва да разберем, че ние се нуждаем от Украйна повече, отколкото тя от нас. Те знаят как да го направят", добави Стуб.

Той коментира и евентуалното мирно споразумение с Руската федерация. 

"Просто не виждам Путин да промени решението си. Бях оптимист в продължение на месеци, но се оказа класическа руска тактика за протакане", каза Стуб.

Елена Страхилова Отговорен редактор
украинска армия Александър Стуб война Украйна
