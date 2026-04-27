Войната в Украйна:

В Украйна масово разбраха Мерц за членството в ЕС така: Част от земите ви стават руски и влизате (ВИДЕО)

27 април 2026, 20:28 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна не може да се присъедини към Европейския съюз, докато води война и може евентуално да се наложи да приеме териториални отстъпки като част от бъдещо мирно споразумение с Русия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на среща със студенти - и думите му моментално бяха разбрани в Украйна (например такъв е акцентът на новината на УНИАН), а и от беларуската опозиционна медия NEXTA в смисъл, че няма да има членство в ЕС без украински земи да станат руски - нещо, което Мерц не каза изрично. Всъщност идеята зад думите на Мерц е, че ако за да има мир с Русия, на Украйна се наложи да ѝ даде свои земи, то украинският президент Володимир Зеленски трябва да го подложи на референдум и да каже - съгласяваме се да дадем тези земи, но от друга страна ни се открива пътят да влезем в ЕС.

"Не трябва да губим Украйна от Русия. Присъединяването към Европейския съюз винаги отнема много време. Но внимавайте да не се надяваме твърде много, което след това да бъде последвано от разочарование. В един момент ще има прекратяване на огъня - и е възможно части от Украйна вече да не са украински. Не можем да кажем: "Някой ден може да ви бъде позволено да дойдете". Стъпките трябва да бъдат надеждни, необратими и в крайна сметка да водят до членство. Това ще отнеме време – но трябва да започнем", каза Мерц. И добави, че присъединяването на Украйна към ЕС преди 2028 година е нереалистично поради строгите изисквания за върховенство на закона и борба с корупцията, които трябва да бъдат изпълнени, а за това трябва време.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той предложи междинни стъпки, като например роля на наблюдател на Киев в институциите на ЕС, докато дискусиите за бъдещето на Украйна продължават. Мерц също така предложи Киев да се стреми към по-тесни съюзи - Още: Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Европейски съюз членство ЕС Фридрик Мерц война Украйна окупирани територии членство Украйна ЕС
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес