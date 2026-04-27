В Украйна масово разбраха Мерц за членството в ЕС така: Част от земите ви стават руски и влизате (ВИДЕО)

Украйна не може да се присъедини към Европейския съюз, докато води война и може евентуално да се наложи да приеме териториални отстъпки като част от бъдещо мирно споразумение с Русия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на среща със студенти - и думите му моментално бяха разбрани в Украйна (например такъв е акцентът на новината на УНИАН), а и от беларуската опозиционна медия NEXTA в смисъл, че няма да има членство в ЕС без украински земи да станат руски - нещо, което Мерц не каза изрично. Всъщност идеята зад думите на Мерц е, че ако за да има мир с Русия, на Украйна се наложи да ѝ даде свои земи, то украинският президент Володимир Зеленски трябва да го подложи на референдум и да каже - съгласяваме се да дадем тези земи, но от друга страна ни се открива пътят да влезем в ЕС.

Още: Зеленски даде зелена светлина за руския петрол по "Дружба" и поиска твърда дата за членство в ЕС

"Не трябва да губим Украйна от Русия. Присъединяването към Европейския съюз винаги отнема много време. Но внимавайте да не се надяваме твърде много, което след това да бъде последвано от разочарование. В един момент ще има прекратяване на огъня - и е възможно части от Украйна вече да не са украински. Не можем да кажем: "Някой ден може да ви бъде позволено да дойдете". Стъпките трябва да бъдат надеждни, необратими и в крайна сметка да водят до членство. Това ще отнеме време – но трябва да започнем", каза Мерц. И добави, че присъединяването на Украйна към ЕС преди 2028 година е нереалистично поради строгите изисквания за върховенство на закона и борба с корупцията, които трябва да бъдат изпълнени, а за това трябва време.

Germany's Merz on Ukraine:



Ukraine feels like a European country. It is a European country. The European Union must not become an exclusive club.



We must not lose Ukraine to Russia—not even in a perceived, emotional sense. Accession to the European Union always takes a very… pic.twitter.com/lrfuPJT9xW — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Още: ЕС одобрява Украйна да започне преговори за членство. Няма пари - нов данък иде в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Той предложи междинни стъпки, като например роля на наблюдател на Киев в институциите на ЕС, докато дискусиите за бъдещето на Украйна продължават. Мерц също така предложи Киев да се стреми към по-тесни съюзи -