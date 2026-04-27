Милиарди за оръжия: Светът харчи все повече за война или отбрана, Европа води колоната

Световните военни разходи достигнаха над 2,88 трилиона долара през 2025 г., което е ръст от 2,9% в реално изражение спрямо предходната година - 2024. Разходите за отбрана в САЩ отбелязаха спад, но се увеличиха с 14% тези в Европа и с 8,1% в Азия и Океания. Трите държави, които харчат най-много, са САЩ, Китай и Русия. Те са изразходвали общо 1,48 трилиона долара, или 51% от световния обем, гласят нови данни, публикувани на 27 април от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Превъоръжаването и все по-голяма несигурност

Световните военни разходи бележат 11-та поредна година на ръст, като това довежда глобалното военно бреме – военните разходи като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) – до 2,5%, най-високото ниво от 2009 г. насам.

Ръстът от 2,9% за година е значително по-малък от отбелязаното през 2024 г. увеличение от 9,7% спрямо 2023 г. Това забавяне обаче се дължи до голяма степен на спада във военните разходи на САЩ. Извън Щатите общите разходи нараснаха с 9,2% през 2025 г. спрямо 2024 г.

Причината за всичко това - "държавите отговориха на поредната година, белязана от войни, несигурност и геополитически сътресения, с мащабни програми за въоръжаване“, анализира Сяо Лиан, изследовател в Програмата за военни разходи и производство на оръжие на SIPRI. „Предвид множеството текущи кризи, както и дългосрочните цели на много държави по отношение на военните разходи, този ръст вероятно ще продължи през 2026 г. и след това", прогнозира той.

Разходите на САЩ намаляват, няма нова военна помощ за Украйна

Военните разходи на Съединените щати през 2025 г. - 954 милиарда долара - са със 7,5% по-ниски в сравнение с 2024 г. Спадът се дължи предимно на факта, че през годината не беше одобрена нова финансова военна помощ за Украйна. Това беше в рязък контраст с предходните три години, когато бяха одобрени общо 127 милиарда долара. Така факторът "Доналд Тръмп" се вижда и в цифрово изражение.

Въпреки това САЩ увеличиха инвестициите както в ядрени, така и в конвенционални военни способности, за да поддържат доминацията си в Западното полукълбо и да възпрат Китай в Индо-Тихоокеанския регион - ключови цели на новата Национална стратегия за сигурност на Вашингтон.

Спадът във военните разходи на САЩ през 2025 г. вероятно ще бъде краткотраен. Разходите, одобрени от Конгреса на САЩ за 2026 г., са се увеличили до над 1 трилион долара, което представлява значително увеличение спрямо 2025 г., и биха могли да нараснат още до 1,5 трилиона долара през 2027 г., ако бъде прието най-новото предложение за бюджет на президента Доналд Тръмп.

Рязък скок на разходите в Европа: какви са данните за Русия и Украйна?

Основният фактор за глобалното увеличение на военните разходи през 2025 г. беше ръстът от 14% в Европа до 864 млрд. долара. Важно е да се отбележи, че анализаторите включват именно тук Руската федерация. Разходите на Русия и Украйна продължиха да нарастват през четвъртата година от войната на диктатора Владимир Путин, докато продължаващите усилия за превъоръжаване на европейските членове на НАТО доведоха до най-резкия годишен ръст на разходите в Централна и Западна Европа от края на Студената война насам.

Военните разходи на Русия нараснаха с 5,9% през 2025 г. до 190 млрд. долара, което представлява военна тежест от 7,5% от БВП.

Украйна, която е на седмо място по размер на разходите за отбрана през 2025 г., ги увеличи с 20% до 84,1 млрд. долара, или 40% от БВП.

„През 2025 г. военните разходи като дял от държавните разходи достигнаха най-високото ниво, регистрирано някога както в Русия, така и в Украйна“, заяви Лоренцо Скарацато, изследовател в Програмата за военни разходи и производство на оръжие на SIPRI. „Разходите им вероятно ще продължат да растат през 2026 г., ако войната продължи, като се очаква увеличение на приходите от продажбите на руски петрол и голям заем от Европейския съюз за Украйна".

През 2025 г. 29-те европейски държави членки на НАТО са изразходвали общо 559 млрд. долара, като 22 от тях са имали военни разходи в размер на поне 2% от БВП - според методологията на SIPRI. Германия е била страната с най-големи военни разходи в групата - ръст с 24% на годишна база до 114 млрд. долара. Военните разходи на Германия надхвърлиха прага от 2% за първи път от 1990 г. насам, достигайки 2,3% от БВП през 2025 г.

Военните разходи на Испания се увеличиха с 50% до 40,2 милиарда долара, като също така надхвърлиха 2% от БВП за първи път от 1994 г. насам.

Всичко това отразява продължаващ стремеж към европейска самостоятелност, наред с нарастващ натиск от страна на Съединените щати за засилване на разпределението на тежестта в рамките на НАТО, казват изследователите. Докато държавите се стремят да изпълнят новите цели за военните разходи на НАТО, договорени през 2025 г. - да се стигне до 5% от БВП до 2035 г., съществува риск границите между военните и другите „свързани с отбраната и сигурността“ разходи да се размият. Това намалява прозрачността и допълнително усложнява оценката на военните способности, добавят от екипа на SIPRI.

Разходите в Близкия изток остават стабилни

Военните разходи в Близкия изток достигнаха около 218 милиарда долара през 2025 г., което е само с 0,1% повече в сравнение с 2024 г. Освен Израел, повечето от останалите страни в региона с най-големи разходи, за които има налични данни, са увеличили харчовете си.

Военните разходи на Израел са намалели с 4,9% до 48,3 млрд. долара, което отразява намаляването на интензивността на войната в Ивицата Газа през 2025 г. след споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас". Въпреки това разходите на страната остават с 97% по-високи в сравнение с 2022 г.

Военните разходи на Турция нараснаха със 7,2% през 2025 г. до 30 млрд. долара, отчасти поради продължаващите военни операции в Ирак, Сомалия и Сирия.

Разходите на Иран намаляха за втора поредна година - спад с 5,6% до 7,4 млрд. долара през 2025 г. Намалението в реално изражение се дължи на високата годишна инфлация от 42%, а разходите са се увеличили в номинално изражение. Официалните данни обаче почти със сигурност подценяват истинското равнище на разходите на Иран – страната използва и извънбюджетни приходи от петрол за финансиране на военните си нужди, включително производството на ракети и дронове.

Азия и Океания отбелязват най-бързия ръст на военните разходи от 2009 г. насам

Военните разходи в Азия и Океания възлизат на 681 млрд. долара през 2025 г., което е с 8,1% повече в сравнение с 2024 г. - най-голямото годишно увеличение от 2009 г. насам. Китай, втората страна в света по размер на военните разходи, увеличи харчовете със 7,4 % до 336 млрд. долара. Това е 31-вият пореден годишен ръст - Китай продължава своята кампания за военна модернизация. Повторната кампания срещу корупцията при военните поръчки не изглежда да е ограничила разходите.

Военните разходи на Япония са се увеличили с 9,7% и са достигнали 62,2 млрд. долара през 2025 г., което се равнява на 1,4% от БВП – най-високият дял от 1958 г. насам.

Военните разходи на Тайван са се увеличили с 14% до 18,2 млрд. долара (2,1% от БВП), което е най-голямото годишно увеличение поне от 1988 г. насам, на фона на засилените военни учения около острова от страна на Народната освободителна армия на Китай.

„Съюзниците на САЩ в Азия и Океания като Австралия, Япония и Филипините харчат повече за своите въоръжени сили не само поради дългогодишните регионални напрежения, но и поради нарастващата несигурност относно подкрепата на САЩ“, заяви Диего Лопес да Силва от SIPRI. „Както в Европа, така и в Азия и Океания съюзниците на САЩ са под натиск от администрацията на Тръмп да харчат повече за своите въоръжени сили".

Други значими тенденции

Между 2024 и 2025 г. военните разходи на Обединеното кралство са намалели с 2% до 89,0 млрд. долара. Военните разходи на Франция са се увеличили с 1,5% до 68,0 млрд. долара през същия период.

Индия, която през 2025 г. е на пето място в света по размер на военните разходи, увеличи харчовете с 8,9% до 92,1 млрд. долара. Военните разходи на Пакистан се увеличиха с 11% до 11,9 млрд. долара.

Военните разходи на Саудитска Арабия се увеличиха с 1,4% и достигнаха 83,2 млрд. долара, което я нарежда на осмо място в света по размер на парите за отбрана.

Общите военни разходи в Африка се увеличават с 8,5% през 2025 г., достигайки 58,2 млрд. долара. Военните разходи на Нигерия нарастват с 55% до 2,1 млрд. долара през 2025 г. - бунтовете и екстремисткото насилие допринасят за влошаване на несигурността.

Военните разходи на Гвиана се увеличиха с 16% до 248 млн. долара през 2025 г., подхранени от ескалиращото напрежение с Венецуела по повод региона Есекибо. Военните разходи на Венецуела остават неизвестни поради липса на публично достъпни данни.

SIPRI следи развитието на военните разходи в световен мащаб и поддържа най-изчерпателния, последователен и обширен публично достъпен източник на данни за военните харчове на държавите.

