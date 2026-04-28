Има още какво да се руши: Украйна пак подпали рафинерията в Туапсе (ВИДЕО)

Има още поне 30 резервоара-цистерни в рафинерията на "Роснефт" в Туапсе, които не са засегнати от досегашните украински атаки с далекобойни дронове - това написа преди няколко дни украинския мониторингов канал Exilenova+. Изглежда, украинският генщаб си е взел поука и рафинерията отново гори - видеокадри в социалните мрежи го показват, украински далекобойни дронове пак са я ударили.

Това се случва само 4 дни, след като официално беше обявено от местните власти в Краснодарския край, че предишният пожар е потушен - той горя 4 денонощия. Потвърждение за новия пожар дава и оперативният щаб на Краснодарския край в официалния си канал в Телеграм, дословно: "Пожар избухна в петролната рафинерия в Туапсе поради паднали отломки от дронове. Няма пострадали. В гасенето на пожара участват 122 души и 39 единици техника, включително от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край".

Анализ на руския информационен опозиционен телеграм канал ASTRA на кадри от очевидци сочи, че е атакуван резервоарният парк, разположен до преработващата инсталация на рафинерията ELOU-AVT-12.

Всичко това се случва, след като сателитни снимки след предишната атака на Украйна, показващи досегашните поражения, бяха публикувани наред с отчет на украинския генщаб - според него, в рафинерията са подпалени и унищожени цели 24 резервоара-цистерни, има щети по още 4. Тепърва ще стане ясно какво друго сега е поразено. Отделно, в руската рафинерия в Ярославъл е ударена дестилираща петролна инсталация, уточни украинският генщаб.

Ukrainian drone strikes destroyed 24 fuel tanks and damaged 4 more at the Tuapse refinery, satellite footage by Radio Svoboda shows. Processing units located to the north of the facility remain intact so far. #Russia pic.twitter.com/QsdpNFJZ0Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2026

Досега Украйна е атакува съоръжения за рафиниране и съхранение на петрол в Туапсе на 16 и 20 април. След втория удар, рафинерията затвори единствената си инсталация за рафиниране на петрол с капацитет от 12 милиона тона годишно. След тези атаки в Туапсе се появи петролен разлив, почна да вали и "петролен дъжд". На 20 април Роспотребнадзор посъветва жителите на Туапсе да не излизат навън, освен ако не е необходимо.

Рафинерията в Туапсе е предприятие в Краснодарския край, управлявано от ООД "РН-Туапсе НПЗ". Рафинерията образува единен производствен комплекс с морския терминал на дистрибуторската компания за петролни продукти на "Роснефт", ООД "РН-Туапсе Марин Терминал".