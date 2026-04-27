Норвегия и Украйна започват съвместно производство на хиляди дронове за ВСУ

Украйна и Норвегия стартират първото си съвместно производство на украински дронове – планира се в Норвегия да бъдат произведени няколко хиляди дрона със среден удар за украинските въоръжени сили, съобщиха от украинското Министерство на отбраната.

"Всички продукти, произведени по проекта, ще бъдат предадени на украинските отбранителни сили... Съответното споразумение беше подписано в Киев от норвежкия посланик в Украйна Ларс Рагнар Оалеруд Хансен и заместник-министъра на отбраната на Украйна по европейската интеграция Сергий Боев", се казва в съобщението.

Проектът ще бъде финансиран от Норвегия чрез допълнителни средства, които са отпуснати в допълнение към предварително планираните 7 милиарда долара за военна помощ за Украйна през 2026 г.

Очаква се първите дронове, произведени в Норвегия, да бъдат предадени на украинските отбранителни сили до лятото на тази година.

Тази година Норвегия планира да отпусне над 1,5 милиарда долара за закупуване на произведено в Украйна оръжие за украинските отбранителни сили.