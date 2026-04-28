"Не мога да се сравнявам с "Голямата тройка": Яник Синер гони рекорди на Джокович и Федерер

Световният №1 Яник Синер удължи победната си серия в турнирите от сериите Мастърс 1000 до 24 мача, след като победи Елмер Молер с 6:2, 6:3 на надпреварата в Мадрид. По този начин той излезе на четвърто място в класацията за най-дълги успешни серии в най-престижните състезания в Тура. Италианецът триумфира в последните три турнира от тази категория, като започна в Париж в края на миналия сезон, а след това продължи в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло. Сега той се надява на победа и в Мадрид.

Единствените тенисисти с по-дълги победни серии на ниво Мастърс са Новак Джокович и Роджър Федерер. Сърбинът заема първата и втората позиция с 31 и 30, а швейцарската легенда е записал серия от 29 двубоя по време на кариерата си. На 5-а позиция е Рафаел Надал с 23. След последния си успех в Мадрид, Синер беше попитан дали невероятната му стабилност означава, че заслужава да бъде поставян в една редица с най-великите тенисисти на всички времена, а скромният италианец бързо отбеляза, че "Голямата тройка" все още са в своя собствена лига.

Синер за сравненията с "Голямата тройка":

"Не мога да се сравнявам с тях", каза Синер. "Те са постигнали толкова много в кариерите си, а аз съм едва в началото. Те са на съвсем друго ниво. Аз съм щастлив, че съм тук. Щастлив съм да играя колкото се може повече мачове. Но това, което те са постигнали, е нещо съвсем друго. Просто се опитвам да дам всичко от себе си във всеки мач. Ако спечеля - добре. Ако не - дал съм всичко от себе си и нямам съжаления."

Синер се откъсва от контузения Карлос Алкарас в ранглистата. Припомняме, че испанецът пропуска надпреварата в испанската столица заради контузия в китката, която получи по време на турнира в Барселона. Настоящият №2 в света няма да има възможност да участва и в Рим, както и на Ролан Гарос. Това означава, че италианският му съперник ще има възможност да увеличи още повече преднината си на върха. Самият Синер изрази загриженост относно здравословното състояние на Алкарас и коментира съперничеството помежду им. Той заяви, че техният дуел тепърва започва и "иска да печели, като побеждава най-добрите".