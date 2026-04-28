Да наругаеш Тръмп - друг цивилизован ход не остана

"Най-полезният ход на Тръмп за Иран са бомбите - ами защо не". Тези думи не излязоха от устата на някой дължащ на Тръмп поста си бюдолизец в САЩ или на някой негов дарител, вложил пари той да прави определени неща, та после да се задават въпроси защо се случило това и онова на борсите. Не – това са думи на българския журналист Огнян Дъскарев, изречени в сутрешния блок на БНТ на 27 април, 2026 година.

Честно казано, много не изтърпях да слушам Дъскарев, особено като почна с тезата как видите ли медиите (в САЩ, основно "либералните") сеели омраза срещу Тръмп и то заради това дошъл поредният желаещ да го гръмне, а не защото президентът на САЩ натвори такива дивотии, че цял свят би искал той да изчезне от поста си моментално и завинаги. На г-н Дъскарев само бих искал да му задам въпросите The New York Post каква медия е, с какво е известна що се отнася темата "Доналд Тръмп" и защо написа това - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

За омразата обаче определено имам какво да кажа. Тръмп, който се пъчеше 24/7 в предизборната си кампания за втори мандат как ще спре войната в Украйна за 24 часа, сега повтаря като развалено радио как то било по-сложно, отколкото очаквал. И Тръмп, чиито пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър водеха преговори с Иран и нямаше информация тези преговори да са били саботирани, когато той реши да бомбардира колкото му стигат силите, та Техеран да клекне както Венецуела. Не е случайно, че лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис с право го нарече най-тъпия човек, ставал президент на САЩ – ОЩЕ: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600

Какво постигна Тръмп с войната в Иран, която ще го бележи непоправимо исторически? Дотук постигна скок на цените на всички видове петрол, блокада на най-важния морски търговски път в света, което влияе не само на доставките на петрол и газ, но и на редица други суровини, включително за производство на лекарства, без които не можем. Тоест, освен по-скъп бензин и дизел, Тръмп зарадва целия свят и с по-скъпи лекарства, със заплаха (все още) от недостиг на лекарства в определени райони на света и въобще, общо казано: по-голяма скъпотия заради милия "републикански реформатор", който особено силно се хвали как го бива точно в икономиката. Виждаме колко го бива – ОЩЕ: Заради войната: Аспиринът и парацетамолът свършват до дни

За капак Тръмп оскъпи петрола точно в момент, в който Русия вече почна да страда жестоко от западните санкции и от систематичните точни мащабни въздушни украински удари срещу руски петролни мощности. Без (достатъчно) пари от петрол и газ Путин е загубен. Но Тръмп удължи времето, в което Путинова Русия ще може да вземе повече пари точно по тази линия и да удължи така и войната в Украйна – точно тази война, която Тръмп щеше да спира за 24 часа.

При всичко това най-малкото, което Тръмп заслужава, е да бъде критикуван и то яростно. Най-лошата черта на либералите и демократите е, че те се превръщат в секта, обясняваща как нищо друго извън казаното и соченото от тях не може да е истина. Да, но Тръмп е същият, ни на йота по-различен, даже по-лош. Когато виждаш как цените хвърчат нагоре, а не виждаш Иран нещо да са тръгнали да си предават обеднения уран и да спират ядрената си програма, не виждаш край и на затварянето на Ормузкия проток, няма как да не го псуваш минимум този мегаломан, станал американски президент. Президент, който направи така, че човеконенавистният режим в Иран, избил и избиващ стотици хиляди мирни хора, искащи просто по-добър живот и протестиращи заради това, сега да изглежда "добър" в очите на мнозина! Президент, който повтаря едни и същи клишета (2-3 дни, 2-3 седмици и всичко ще е цветя и рози), на които и пеленчета не се връзват вече. Защото това е човек, който първо действа, после мисли, пример пореден – ОЩЕ: Закъснялата блокада на Ормузкия проток: Стратегическа грешка на Тръмп

Сега живеем в различен свят, с Интернет – това радикализира някои хора, разболява ги психически, обясни Тръмп пред CBS. Да, той е един от тези хора в Интернет с огромно влияние – бълва безброй публикации дневно през социалната си мрежа и така създава радикализъм, тъй като 9 от 10 негови публикации са щуротии: обидни, глупави, непремерени или всичко наведнъж. Затова да се говори за език на омразата, вредящ на Тръмп, е не просто смешно и абсурдно, то е направо вредно. Да можеш да го наругаеш остана единственият вариант поне малко да свалиш напрежението, след като явно неща като ударно падащия му рейтинг и предупрежденията да не прави поредната си глупост от всички страни просто не работят.

The internet, I think maybe more than anything else, it’s radicalized some people. It’s made people mentally sick. pic.twitter.com/IUXbDoAaWh — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

И остава въпросът без отговор: Как явлението "Тръмп" се превърна в световен феномен, от който да се отървем цивилизовано? Как да се отървем цивилизовано от всички старци като Тръмп, управляващи един млад свят, който не разбират и който само рушат?

Автор: Ивайло Ачев