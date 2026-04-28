Бивш министър на Борисов обяснява за хляба часове след като BIRD обвърза развитието на негово дело с новия главен прокурор

28 април 2026, 8:09 часа 1002 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Натискът е огромен, а 45% от цената на хляба се формира от фонд "Работна заплата". Това заяви бившият земеделски министър Мирослав Найденов пред bTV, като увери, че засега хлябът в България "удържа" що се отнася до поскъпване. Ще удържат за момента, това е уверението от тяхната браншова асоциация, каза Найденов, посочвайки несигурността с цените на горивата и дори с цените на вторичните продукти, произвеждани от петрол.

Още: Ръст на цената на хляба: Последиците от войната в Иран

Интересен факт – Найденов, който беше земеделски министър в първото правителство на Бойко Борисов, се появи в сутрешния блок на bTV като експерт само половин ден след като разследващият сайт Bird.bg извади информация, че сегашният нов и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е била прокурор и по делото срещу Найденов по три обвинения. Нито едно от тези обвинения не издържа в съда, а Bird.bg постави въпроса дали това не е станало заради отпаднали свидетелски показания по случай, който и Бойко Рашков като МВР министър пак припомни – ОЩЕ:

Иначе Найденов изказа оценка, че има дефекти в субсидирането на земеделските производители – накратко, много пари отиват при малко хора. Той призова за поправки на Общата селскостопанска политика в ЕС – такива, че да има достатъчно средства и за малките производители. Найденов предупреди и, че трябва да се мисли за антикризисни мерки, особено ако войната в Иран не намери по-бърза развръзка.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
