Йотова окончателно утвърди кога ще е първото заседание на 52-рия парламент

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-рото Народно събрание в 10:00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията, съобщават от Президенството.

Още: Първият ден на Радев като депутат: Йотова обяви кога ще свика парламента

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Всички предварителни очаквания сочат, че правителство бързо ще бъде излъчено от спечелилите пълно мнозинство експрезидент Румен Радев и формацията му "Прогресивна България". За една от големите цели обаче - смяна на ВСС и то такава, че най-после в България да има увовлетворение от правосъдието ни, ще му трябват още 30 депутати -