Йотова окончателно утвърди кога ще е първото заседание на 52-рия парламент

28 април 2026, 8:29 часа 605 прочитания 0 коментара
Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-рото Народно събрание в 10:00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията, съобщават от Президенството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Всички предварителни очаквания сочат, че правителство бързо ще бъде излъчено от спечелилите пълно мнозинство експрезидент Румен Радев и формацията му "Прогресивна България". За една от големите цели обаче - смяна на ВСС и то такава, че най-после в България да има увовлетворение от правосъдието ни, ще му трябват още 30 депутати - Още: "Прогресивна България" готова с кабинет, но и за споделена власт: Идват добри времена, мутрите си отиват

Ивайло Ачев Отговорен редактор
