Нов шофьорски изпит срещу алкохола: Новите мерки обречени на провал

Проблемът е да научиш листовките. След това пак пиеш и караш. Няма никаква логика. Приемат се мерки, които трудно могат да се определят като ефективни. Това мнение изрази Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в ефира на Нова телевизия. Той коментира предложението шофьорите, хванати след употреба на алкохол и наркотици, да преминават през нов курс.

По думите на експерта мярка като предложената съществува и сега. В закона има текст, според който - при немаловажно нарушение се отнема свидетелството за управление до успешно полагане на проверочен изпит. "При положение, че тази мярка съществува, да се въвежда отново под друга форма изглежда необяснимо", заяви Георгиев.

Той повдигна въпроса колко са нарушителите, които са изпратени на проверовъчен изпит. И сам отговори: "Възможно е за цяла година да няма нито един".

Георгиев смята, че проблемът е, че не се работи достатъчно за превенция и промяна в мисленето на шофьорите - да мислят не само за себе си, но и за останалите на пътя.

Според предложените промени след изтърпяване на наказанието водачът преминава психологическо изследване – т.нар. психотест. "Той доказва дали човек има зависимост, дали е на лечение. Но дори и това да се установи, реални мерки за справяне със зависимостта почти не се предприемат. В момента процедурата е: минаваш психотест и си получаваш книжката. В новия вариант - след психотеста ще има и листовки. Проблем е и това, че изпитът ще бъде стандартният за категория B, независимо дали нарушението е извършено от шофьор на автобус или тежкотоварен камион, където последствията могат да бъдат много по-сериозни", заяви Георгиев.

От бранша предлагат да се работи реално с нарушителите, както е в много европейски страни. Едва след такава работа да се преминава към изпити и възстановяване на правата.

Междувременно, пред bTV майката на загиналия на пешеходна пътека в центъра на София тийнейджър Филип Арсов (на метри от МВР) посочи, че в Германия когато си хванат веднъж да караш пиян, минаваш периодично тестове за проверка дали продължаваш да пиеш и сам си плащаш "масрафа". Чак след като преминеш този изпитателен период, можеш пак да опиташ да си върнеш шофьорската книжка, след строг изпит.