Байерн Мюнхен отправи ясно послание към европейските грандове за интереса към звездното им дуо

Легендата на Байерн Мюнхен Карл-Хайнц Румениге даде важна информация относно бъдещето на Хари Кейн и Микаел Олисе, докато тимът се подготвя за 1/2-финала в Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен. Бившият директор на "Алианц Арена" и настоящ член на управителния съвет ясно заяви, че атакуващото им дуо остава недосегаемо, въпреки нарастващия интерес от цяла Европа. Двамата са замесени в общо 105 гола от началото на сезона.

В Мюнхен са категорични: Кейн и Олисе не са за продажба

Влиянието на Кейн в Байерн Мюнхен надхвърля впечатляващия му резултат от 138 гола в 141 мача. Румениге подчерта как опитният нападател е усъвършенствал играта си под ръководството на Венсан Компани. Нападателят вече не е просто традиционен №9, а се е превърнал в "играещ нападател", който често се спуска по-назад, за да свързва играта. Тази тактическа гъвкавост се превърна в крайъгълен камък на офанзивната стратегия на баварците. Румениге разкри, че клубът планира да започне официални преговори за договор с Кейн веднага след приключването на настоящия сезон. 32-годишният нападател все още има договор с Байерн до 2027 г.

Политиката на Байерн Мюнхен: Няма да продадем играч, който ще ни липсва на терена

Докато бъдещето на Кейн изглежда вече решено, Байерн отправи и строго предупреждение да не се доближават до Олисе. Френският национал е в сензационна форма и допринася значително за стремежа на тима към триумф в три турнира през този сезон. Въпреки значителния интерес от страна на Висшата лига, по-специално от Ливърпул, който претърсва Европа в търсене на заместник на Мохамед Салах, както и Реал Мадрид, германският колос няма намерение да го продава.

Румениге беше категоричен в оценката си за Олисе, заявявайки, че няма сума, която би изкушила клуба да се раздели с него: "Той е чудесен играч. Оценявам също колко е сдържан и почти срамежлив пред медиите. Това е рядкост в днешно време. Той е страхотен човек, а на терена е изключителен, начинът, по който играе футбол, е почти магически. През 2009 г. получихме невероятна оферта от Челси за Франк Рибери. По това време това би бил нов световен трансферен рекорд. Тогава отидох при нашия тогавашен финансов директор Карл Хопфнер и Ули Хьонес с тази оферта. Обсъждахме я в продължение на два часа, опитвайки се да решим какво да правим. Този ден взехме фундаментално решение: че в бъдеще никога няма да продадем играч, който ще ни липсва на терена. И това неписано правило важи и до днес. За играч като Олисе няма цена, която да ни накара да се поколебаем."

Посланието на Байерн към европейските съперници

Отказът да се разглеждат оферти за Олисе беше потвърден и от главния изпълнителен директор на Байерн Макс Еберл, който наскоро отхвърли всякакви предположения, че огромна оферта би могла да промени решението на клуба. Олисе, който има договор до 2029 г., се превърна в един от най-желаните таланти в Европа, след като отбеляза 19 гола и 29 асистенции през този сезон. Въпреки това, след като ръководството на Байерн е единодушно в позицията си, изглежда, че европейските съперници ще трябва да потърсят другаде.

