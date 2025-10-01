Пълнолуние на 7 октомври 2025 г. - Прогноза за всички зодии

Пълнолунието в Овен на 7 октомври 2025 г. ще се случи в 06:47 ч. То ще ни даде шанс да се преродим в собствената си сила чрез осъзнаването. Това е момент, в който да си кажем: "Имам право да бъда себе си. Мога да следвам собствения си път. Мога да започна отначало." Огънят, характерен за знака на Овена може да се превърне в тласък за живот, който наистина отразява истинската ни природа. Ето как то ще се отрази на различните зодии.

Огнените знаци

За Овен, Лъв и Стрелец този период ще бъде отличен за комуникация, намиране на баланс и подобряване на взаимоотношенията. Пълнолнието ще предложи отлични перспективи за Овните и ще им помогне да изградят хармонични взаимоотношения, както лични, така и бизнес. Лъвовете ще могат да подобрят вътрешните си дела и да разрешат евентуални застояли конфликти. Представителите на този знак ще могат да намерят правилните думи и да постигнат желаната хармония в семейните си отношения. Звездите препоръчват на Стрелците да се съсредоточат върху групови дейности: пътувания, съвместни проекти, брейнсторминг сесии и други. Октомври ще бъде отлично време за идеи и намиране на правилните решения заедно.

Въздушните знаци

Въздушните знаци ще бъдат център на внимание през октомври, особено в началото му. Техният невероятен чар, креативност и способност да намират общ език с всеки ще помогнат на представителите на Везни, Близнаци и Водолей да постигнат велики неща. През този месец представителите на Везните ще направят добро впечатление на почти всеки и лесно ще намерят правилните контакти и връзки. За Близнаците октомври ще бъде време за укрепване на личните връзки. Ако преди това е имало трудни моменти във връзката с някого, когото харесвате, то сега ще можете да намерите правилните думи и да постигнете хармония. Звездите препоръчват на Водолеите да използват Пълнолунието за професионални пробиви. Тяхната креативност и широка мрежа от контакти ще им помогнат да постигнат значителен успех в работата.

Водните знаци

За водните знаци ще настъпи време на големи лични открития и промени. Пълнолунието ще донесе приятна изненада за Раците - шанс да изградят чувствена и хармонична връзка. Естествената активност и нежност ще им помогнат да се отворят към партньора си, а влиянието на Юпитер и Марс ще им предостави допълнителни възможности. Родените под знака на Скорпион ще имат време да направят равносметка на личната си година и да планират следващия жизнен цикъл. Пълнолунието ще бъде и повратна точка в кариерата на Рибите. Те вероятно ще намерят нова посока в работата си, което ще доведе до признание и подобрено финансово положение.

Земни знаци

Земните знаци ще бъдат затрупани от възможности. Пълнолунието ще отвори възможности за Телеца да блесне. Хората ще искат да бъдат около вас, както никога досега. Звездите предсказват, че всякакви покупки ще бъдат не само приятни, но и невероятно успешни. Финансовото положение на Девите може значително да се подобри. Ще имате и шанс за намерите подходящ партньор или засилване на съществуващи връзки. Пълнолунието ще е и отлично време за Козирозите да предприемат сериозни стъпки в работата си. Тяхната упоритост ще даде осезаеми резултати и по-късно те ще могат да използват всички връзки, които са изградили, и влиянието, което са придобили, за да достигнат ново ниво.

Снимки: iStock