Увеличение на майчинските замисля министър Гуцанов

Парите за майчинство през втората година да станат над 1000 лв. ще предложат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това обеща лично ресорният министър. Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА. Министърът посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора. Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още Гуцанов.

Това сроред него би мотивирало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът.

Помощ за ученици - до осми клас

Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той. Социалното министерство ще предложи еднократната помощ за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас.

Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа, обясни Гуцанов.

По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка, каза той.

