Живеем от операция до операция, играем шах на сляпо: Украински офицер разби военното командване

На Украйна й липсва национална стратегия. Тактическите ни успехи на фронта създават илюзията както у политиците, така и у гражданите, че сме на прав път. Но ако се вгледате по-внимателно, става очевидно: ние живеем от операция до операция. Правим някои удари, понякога ефективни, и празнуваме малки победи. Но липсва цялостен план за това накъде отиваме. Това написа украинският военен Валерий Маркус в телеграм канала си "Сержант Маркус".

"Играем шах, знаейки как се движат фигурите, но не разбирайки какво означава мат. Радваме се, когато успеем да вземем чужда фигура. Но какво следва? Къде е планът? Къде е разбирането за крайната цел?", пише още той. И добавя: "Това е най-големият ми страх по отношение на украинската държава."

"Всичко, което днес наричаме победа, може да се окаже капан утре. Защото не разбираме накъде води пътят, по който вървим. Имаме ли ясен план, който ще доведе до поне частична демобилизация? Има ли визия за интегриране на стотиците хиляди ветерани, които ще се завърнат от войната? Някой разработва ли механизми за завръщане на украинци от чужбина? Това са фундаментални, стратегически въпроси, чиито отговори ще определят нашето бъдеще."

И още: "Без стратегия винаги ще играем краткосрочни игри. Празнуваме малки победи и губим голямата война. Радваме се на случайните успехи и се чудим защо те не се превръщат във фундаментални победи."

