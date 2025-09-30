Аспект на деня и фаза на луната на 1 октомври 2025 г. Стъпки за успешен месец

На 1 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 10-и лунен ден до 15:44 ч. На този ден Луната в Козирог ще превърне дори най-мързеливите хора в примерни работохолици, така че не се изненадвайте, ако решите да се заемете с допълнителна работа и дори да се окажете благодарни за това. Чувството за дълг и желанието да докажете своята стойност ще заемат централно място днес. Най-добре е да отложите разговорите от сърце до по-добро време: вашата емпатия очевидно ще бъде на изчакване, което ще затрудни разпознаването как най-добре да подкрепите или утешите както другите, така и себе си.

Новолуние 2025 година

Увереност

Емоциите ще бъдат потиснати; всичко ще стане рутинно и предсказуемо, което ще ви даде основа и увереност в бъдещето. Ще можете да използвате внезапната си способност да гледате на себе си и на преживяванията си от разстояние, за да анализирате правилно всичко и да си направите правилните заключения, които гарантирано ще ви помогнат в бъдеще.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден не е препоръчително, но може да боядисате косата си с естествени багрила. Сънищата, които ще видите ще са ярки и приятни сънища. Те обаче, за съжаление, рядко се сбъдват.

Лунен календар за 2025 г.

