Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер разтърси Гърция

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разтърси югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. тази сутрин. Това съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория на Атина, цитиран от „Катимерини“.

Епицентърът е бил на 12 км югозападно от Кери, на дълбочина около 18 км.

Засега не са постъпили съобщения за пострадали и щети.

