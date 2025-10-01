Войната в Украйна:

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер разтърси Гърция

01 октомври 2025, 13:07 часа 169 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разтърси югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. тази сутрин. Това съобщи Институтът по геодинамика към Националната обсерватория на Атина, цитиран от „Катимерини“.

Епицентърът е бил на 12 км югозападно от Кери, на дълбочина около 18 км.

Засега не са постъпили съобщения за пострадали и щети.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
