Общинско дружество ще събира боклука в "Люлин" и "Красно село"

Столична община възложи сметопочистването на районите "Люлин" и "Красно село" на общинското дружество "Софекострой". Двата района формират Зона 6 от голямата обществена поръчка, обявена през юни, чиято обща прогнозна стойност за всички седем зони достига 515 473 737 лева с ДДС. Очаква се възлагането да остане в рамките на предвидения от Общината бюджет, посочен като прогнозен в поръчката.

Защо общинска фирма?

Решението за възлагане на общинското дружество влиза в сила незабавно. То се налага, защото договорът за Зона 6, който се изпълняваше от частната фирма "Зауба" ЕАД, изтече през април и беше удължен с максималния срок до 4 октомври. Това означава, че от 5 октомври почистването и сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" ще бъде поето от "Софекострой" временно - докато трае процедурата по обявената поръчка, обясняват от Столична община.

"Софекострой" вече обслужва район "Красна поляна", който се намира между "Люлин" и "Красно село". Администрацията на Васил Терзиев поема ангажимент и за увеличаване на общинския капацитет за сметосъбиране. Остава и действащият вече режим на засилен контрол върху чистотата след рекордните резултати, които Столичният инспекторат отчете през 2024 г. и продължава да подобрява през 2025 г.

Ясни са вече класираните оферти за всички зони, включително и за тези, чиито договори изтичат в края на тази и началото на 2026 г. Предстои вземане на решение за всяка от тях.

Преди дни кметът на София Васил Терзиев коментира сметопочистването в столицата. По думите му след отварянето на офертите за сметопочистване за Зона 6 е имало подпалени камиони на една от чуждестранните фирми, кандидатствали в поръчката, бил е отнет лицензът на другата чуждестранна фирма дни след кандидатстването ѝ, фирма, кандидатствала за зоната е отказала да отвори ценовата си оферта без обяснение и в крайна сметка е останала една оферта – на цена три пъти по-висока от текущата и над два пъти по-висока от прогнозната стойност, заложена в поръчката. Няма да допуснем тези условия.

"Вече имаме план как да се справим. Ще използвам всички инструменти, които имам, за да осигуря по-чиста София на възможно най-добри цени", допълни Терзиев.