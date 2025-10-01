Украински дрон навести руските окупатори в Нова Каховка и уби лидера на общинския съвет (СНИМКИ, ВИДЕО)

Представител на окупационните руски власти в Нова Каховка е бил убит при атака с украински дрон, извършена днес, 1 октомври. "Тази сутрин Владимир Леонтиев, председател на общинския съвет в Нова Каховка, е бил ранен при нападение с вражески дрон "Баба Яга". В момента той е в тежко състояние в болницата", написа първоначално в Telegram Владимир Салдо - назначеният от Русия "ръководител" на незаконно анексираната от Москва Херсонска област на Украйна.

Впоследствие той съобщи, че Леонтиев е починал от нараняванията си въпреки усилията на лекарите. Салдо го представя като "истински патриот, който горещо обичаше Русия и Херсонска област". "Светлият му спомен завинаги ще остане в историята на нашата област и в сърцата на нашия народ", пише руският пропагандист.

Украински съд осъди Владимир Леонтиев

Леонтиев е бившият "ръководител" на окупационната администрация в Нова Каховка. Украински съд вече го осъди задочно на 15 години затвор по обвинение в "нарушаване на законите и обичаите на войната".

Причината - Леонтиев нареди на руските войски да отвлекат и измъчват кмета на Берислав (Херсонска област) Александър Шаповалов, припомня руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Лидерът на общинския съвет в Нова Каховка беше един от първите поддръжници на партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия" в Херсонска област.

Атака и в Белгород

И руската Белгородска област попадна под атака. Според губернатора Вячеслав Гладков става въпрос за ракетно нападение, извършено от украинските сили. "В резултат на падането на боеприпаси в село Разумно, две коли са се възпламенили. Пожарните екипи работят за гасенето на пожара. Информацията за други последствия се изяснява. Спешните служби работят на мястото на инцидента", написа той и добави, че според предварителната информация няма жертви.

Един човек е бил ранен, след като е стъпил върху взривно устройство в региона, написа Гладков по-рано. Мъж от село Глотово в община Грайворонски е получил множество рани от шрапнели и е със счупен крак. Той е бил хоспитализиран.

