Европейските фондови борси стартираха разнопосочно

Основните европейски фондови борси отвориха търговията в сряда с разнопосочни резултати, докато инвеститорите следят с внимание потенциалното въздействие от частичното спиране на правителството в САЩ, предаде БТА.

Германският индекс DAX се понижи с 65,87 пункта, или 0,28 на сто, до 23 814,85 пункта.

Парижкият CAC 40 отбеляза спад от 6,83 пункта, или 0,09 на сто, до 7889,11 пункта.

Още: Обрат на европейските фондови борси

Лондонският FTSE 100, обратно, добави 48,45 пункта, или 0,52 на сто, до 9398,88 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 1,2 пункта, или 0,21 на сто, до 559,38 пункта, което показва лек оптимизъм на широкия европейски пазар въпреки несигурността.

Европейските борси откриха с растеж, въпреки новите мита на САЩ