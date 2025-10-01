Войната в Украйна:

Европейските фондови борси стартираха разнопосочно

Основните европейски фондови борси отвориха търговията в сряда с разнопосочни резултати, докато инвеститорите следят с внимание потенциалното въздействие от частичното спиране на правителството в САЩ, предаде БТА.

Германският индекс DAX се понижи с 65,87 пункта, или 0,28 на сто, до 23 814,85 пункта.

Парижкият CAC 40 отбеляза спад от 6,83 пункта, или 0,09 на сто, до 7889,11 пункта.

Лондонският FTSE 100, обратно, добави 48,45 пункта, или 0,52 на сто, до 9398,88 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 1,2 пункта, или 0,21 на сто, до 559,38 пункта, което показва лек оптимизъм на широкия европейски пазар въпреки несигурността.

