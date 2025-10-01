Заплаха за сигурността затвори "Октоберфест" (СНИМКИ)

Едно от най-очакваните събития в Германия Октоберфест бе помрачено от инцидент, който доведе до затварянето на легендарния бирен фестивал. По-рано през деня бе съобщено за инцидент, при който е възникнал пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау", рано сутринта в 4:40 ч. По думите на очевидци са чути изстрели и експлозия. В близост е открит ранен човек, който по-късно е починал от раните си. Това доведе до решението на местните власти в Мюнхен временно да затворят фестивала, предаде ДПА.

В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха, допълва БТА.

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори. Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.

История

Първият Октоберфест се е провел на 17 октомври 1810 година. Повод за народния празник става сватбата на бъдещия баварски крал Лудвиг Първи и принцеса Тереза. На поляните край Мюнхен, които оттогава носят името на булката (Терезини поляни), в чест на младоженците са организирани конни надбягвания. Баварската дума за поляни "Wiesn" се превръща в синоним за официалното название Октоберфест.

