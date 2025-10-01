Медведев за ядрените подводници на САЩ до Русия: "Трудно е да намериш черна котка в тъмна стая, особено ако я няма"

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев отговори на изявлението на американския лидер Доналд Тръмп за ядрените подводници на САЩ край Русия, като изобщо не коментира изказването на републиканеца, че е "глупав човек, който работи за Путин". "Русия неотдавна леко ни заплаши. И аз изпратих ядрени подводници – най-смъртоносните оръжия, създавани някога. Направих го, защото той спомена думата „ядрени“... Той е глупав човек, който работи за Путин. И аз изпратих една или две подводници край бреговете на Русия. За всеки случай, защото не можем да позволим на хората да използват леко тази дума, аз я наричам последната дума", каза американският президент на 30 септември пред стотици генерали и адмирали във Вирджиния.

Отговорът на Медведев

В англоезична публикация в социалната мрежа X Дмитрий Медведев нарече тези думи "нов епизод от трилър сериала „Ядрени подводници за постове в X“".

"Тръмп отново повдигна темата за подводниците, които според него е „изпратил към руските брегове“, като настоява, че те са „много добре скрити“. Както се казва, трудно е да намериш черна котка в тъмна стая – особено ако я няма там", написа заместник-председателят на Руския съвет за сигурност.

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

Как започна всичко?

В началото на август тази година Доналд Тръмп нареди разполагането на две ядрени подводници в региони в близост до Русия след заплахи от страна на бившия руски президент Дмитрий Медведев, свързани с войната в Украйна.

„Наредих две ядрени подводници да бъдат разположени в подходящи региони“, написа тогава Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и добави, че това е предпазна мярка, в случай че „глупавите и подстрекателски изявления“ на Медведев са нещо повече от реторика.

Преди това Медведев обвини САЩ, че играят „игра на ултиматуми“, и написа в X, че „всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война“. След Тръмп му каза да „внимава с думите си“, Медведев отиде още по-далеч, като напомни на американския президент за руската командна система „Мъртва ръка“, предназначена да изстрелва автоматично ядрените ракети на Москва, ако ръководството на страната бъде унищожено.

„Думите са много важни и често могат да доведат до нежелани последствия. Надявам се, че това няма да е един от тези случаи“, отговори Тръмп.

