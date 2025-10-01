Суни Данаджъ за Sofia Art Fair 2025: София застава на сцената на международния културен диалог

За втора поредна година София ще се превърне в международен арт хъб чрез Sofia Art Fair - изложението за съвременно изкуство, което ще се проведе от 2 до 5 октомври в Sofia Tech Park. Под мотото IMAGINE, Sofia Art Fair 2025 кани публиката да отключи въображението си, да си представи нови реалности и да открие какво се случва, когато култури, идеи и визии се срещнат на едно място. В изложението участват галерии и водещи пространства за съвременно изкуство от 13 държави, редом с директори на музеи, куратори, колекционери и артисти от международна величина.

Днес разговаряме със Суни Данаджъ - предприемач, колекционер, основател на Фондация "София Диша" и организатор на Sofia Art Fair. За своя мисия Суни приема популяризирането на културното предприемачество и разнообразните артистични изяви, върху които работи активно чрез своята фондация.

Ето какво каза Суни Данаджъ за възможностите да се преосмислят границите на изкуството, да се срещнат идеи, поколения и култури и как София може да започне да привлича хора от цял свят чрез събития като Sofia Art Fair.

Още: Sofia Art Fair - Imagine превръща София в място за международен културен диалог

Второто издание на Sofia Art Fair носи мотото IMAGINE. Какво влагате в това послание и защо го избрахте за 2025 г.?

IMAGINE е покана да си представим нови реалности и да преосмислим границите чрез изкуството. Вярвам, че именно въображението е ресурсът, който ни движи напред – като личности, като общество, като културна сцена. Избрахме го за 2025, защото трябва да отворим нови хоризонти и да създадем бъдеще, в което културата заема своето централно място.

Как Sofia Art Fair допринася за утвърждаването на българската сцена на съвременното изкуство на европейската и световна карта?

SAF поставя София на сцената на международния културен диалог и изгражда мостове между българската и световната арт общност. Форумът създава пространство, в което нашите галерии и артисти срещат колекционери, куратори и институции от цял свят. Това не е само публичност, а шанс за трайни партньорства и нови проекти, които утвърждават България като активен и равнопоставен участник в европейската арт екосистема.

Как се разви форумът спрямо първото издание – кои уроци и успехи от миналата година надграждате сега?

Миналата година доказахме, че публиката е жадна за този форум. Успяхме да изградим доверие и да съберем на едно място артисти, професионалисти, колекционери, любители на изкуството, инвеститори и представители на бизнеса. Сега вдигаме още повече нивото с по-силна образователна програма, акцент върху технологиите и по-широко международно присъствие. Вярваме, че така SAF се утвърждава като устойчива и разпознаваема платформа.

В тазгодишната програма участват 27 галерии и колективи от 12 държави. Какво беше най-важното при подбора им и каква е целта ви чрез това международно разнообразие?

За нас беше важно да съберем различни гледни точки и художествени практики – от утвърдени пространства до млади колективи. Международното разнообразие дава възможност за сравнение, за диалог и за вдъхновение. Целта ни е публиката в София да преживее изкуство на най-високо ниво, а българските автори да бъдат поставени в естествен контекст на глобалната сцена.

Разделът Artists on Focus в рамките на Sofia Art Fair 2025 изглежда като силен акцент върху скулптурата, обектите и инсталациите. Какви критерии следвахте при селекцията на артистите и как техните творби взаимодействат с темата на тазгодишното издание — Imagine: въображаеми светове и възможни реалности?

Artists on Focus е пространство, в което търсим диалог между материалното и въображаемото. Подходът ни към селекцията беше отворен – без ограничения във възраст, националност или художествена школа. Водещ критерий беше силата на произведението да предизвика алтернативни начини на мислене, да създаде нови "възможни реалности" – в синхрон с темата IMAGINE.

Избраните творби надскачат чисто визуалното – те взаимодействат с пространството, приканват към размисъл и преживяване. Целта ни е публиката не просто да наблюдава, а да се потопи – да се включи в едно по-дълбоко търсене на смисъл чрез изкуството.

Образователният формат SAF Talks събира директори на институции, колекционери и експерти. Каква роля играе той в мисията за културна дипломация и изграждане на устойчива арт среда?

SAF Talks е място, където идеи, поколения и култури се срещат. Този формат не просто събира директори, колекционери и експерти, а създава пространство за обмен на визии и опит. Когато институции, галерии и артисти влизат в диалог, се раждат инициативи, които продължават отвъд рамките на самия форум. Международното участие придава тежест на тези разговори, а инклузивният подход – например безплатният достъп за младежи – показва, че мислим за бъдещето на сцената още днес. Чрез SAF Talks София говори на езика на изкуството – език, който обединява, провокира и отваря нови хоризонти.

Специалният кураторски проект "Разширени перспективи" е сред акцентите. Как той разширява границите на изложението и какви теми поставя пред публиката?

"Разширени перспективи" буквално изважда изкуството извън залите и го вплита в пространството на самия форум. Проектът поставя въпроси за мястото на изкуството в обществото, за това как то може да променя начина, по който гледаме на света. Той е и покана към публиката да бъде активен съучастник, а не само наблюдател. Кураторският проект "Разширени перспективи" е иницииран от платформата Art and Culture Today с подкрепата на Схема за безвъзмездна помощ "Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ" от Плана за възстановяване и устойчивост.

Новата Видео и дигитална зона предлага AR и VR произведения. Как виждате мястото на технологиите в бъдещето на съвременното изкуство?

Технологиите не са конкуренция на традиционните форми, те са нов инструмент за разказване на истории. AR и VR ни позволяват да преживяваме изкуството по нов начин – по-интерактивен, по-личен. Бъдещето на съвременното изкуство ще бъде хибридно, и нашата роля е да подготвим публиката и авторите за този диалог между аналогово и дигитално.

Какви очаквания имате към Creative Kids зоната и по какъв начин включването на деца и младежи е част от дългосрочната визия на SAF?

Creative Kids е инвестиция в бъдещето. Децата и младежите, които днес творят и експериментират, утре ще бъдат зрители, автори, колекционери и посланици на културата. Чрез тази зона искаме да създадем среда, в която любопитството и въображението се развиват свободно. Вярваме, че колкото по-рано младите хора се докоснат до изкуството, толкова по-естествена ще бъде връзката им с него в по-късните етапи от живота. Това е стратегическа част от визията на SAF – изграждане на публики и културна чувствителност, които ще определят сцената утре.

Като организатор и основател на Sofia Art Fair, как си представяте неговото развитие след 5 години – какъв би бил идеалният сценарий за форума и за София като международен арт хъб?

Амбицията ми е след пет години Sofia Art Fair да бъде сред онези форуми, които международната арт сцена очаква с вълнение. Ще бъде място, където се срещат не само галерии и артисти, но и визионери, институции и меценати, за да градят заедно бъдещето на културата. Представям си София като град, в който културните събития вдъхновяват, обединяват и привличат хора от цял свят. SAF ще се превърне в символ – не просто изложение, а пространство, където ще се раждат идеи, политики и мечти, които ще променят начина, по който мислим за изкуството и обществото.

Sofia Art Fair 2025 ще се проведе от 2 до 5 октомври в Sofia Tech Park. Билети ще откриете в официалния сайт на събитието.