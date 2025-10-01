Украински военен обясни как Русия ще пробие НАТО: Алиансът не си вади поуки

След силните изявления как руски самолети и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, ще бъдат сваляни, си помислих: "Уау, някой наистина е решен и може да отговори". Оказа се, че повече говорим, отколкото действаме - Финландия не се присъедини към заявки като тези от Полша, Германия говори, че "ще обмисли такъв вариант". Това пише украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", относно евентуален военен сблъсък между Русия и НАТО.

В светлината на това развитие на нещата, каналът много ясно представя сценарий, при който нещата ще бъдат изпуснати от контрол - защото НАТО и европейските политици не си вземат поуки от войната в Украйна. Той предупреждава: Путинова Русия постепенно ескалира нещата, а не го прави изведнъж. Кремъл действа на принципа на високия и овчарския скок - вдига летвата нагоре с по 1 сантиметър, а това всеки път изглежда на пръв поглед като дреболия, но в един момент летвата отива непостижимо високо. "Оставят те да свикнеш с повдигането от сантиметър, за да си мислиш, че следващото вдигане е дреболия, но рано или късно всичко ще отиде твърде далеч", гласи заключението.

Украинският лейтенант е категоричен - трябва да се приложат контрамерки и същевременно те трябва да бъдат много по-строги от методите за ескалацията им, като по този начин се разрушат плановете на Русия за постепенно повишаване на градуса на напрежение. Трябва да се покаже кой е силният, защото руснаците не разбират от друго, а само от сила, е заключението на "Алекс".

Руският сценарий за война с НАТО

"Господата вероятно не разбират пълната сериозност на ситуацията дори с "неизвестни" дронове над военните им обекти, защото от опита на нашата война е крайно време да се разбере, че дронът не е просто шега и нещо, което виси във въздуха, за да си прави шега, а средство, чрез което врагът събира важна за него информация. Нашите съюзници или не разбират, или не искат да го повярват, но факт е, че в момента руснаците нагласяват точките си за изстрелване на дронове по ключови цели, а европейците фиксират дроновете и дори не опитват да ги свалят. Сигурен съм, че врагът е открил и отдавна е определил всички приоритетни цели, които ще бъдат ударени в първите часове на пряк военен сблъсък (военни бази, летища, противовъздушна отбрана и т.н.) и всичко това, защото някой няма топки", пише "Алекс".

Той дава и пример за контрамерки, които вероятно ще са неефективни - в Естония се прехвърлят танкове "Ейбрамс" (Abrams) и БТР-и "Брадли" (Bradley) към границата с Русия. "Офицер" пита колко полза ще има от тях, ако нямат защита срещу дронове: "Ако все пак се стигне до пряка конфронтация между Руската федерация и страните от НАТО, то след масиран ракетен удар по планирани цели ще има буквално нашествие от рояци FPV дронове, които ще изядат цялата тази броня за няколко часа (Още: Русия се хвали с масова доставка на нови FPV дронове). След това ще има масиран танков пробив, защото в по-голяма степен руските танкове, които бяха спасени през последната година, се заделят точно с тази цел. В момента не виждам конкретни решения от съюзниците, базирани на опита от нашата война, дори не виждам движения в тази посока - за възприемане на този безценен опит. Европа, според класиците, предпочита нещо скъпо, сложно и супер технологично, но ограничено като количество. Този вектор на развитие на военно-промишления комплекс напълно остаря в руско-украинската война и изглежда, че някой все още не може да го разбере. Господа европейци, не е нужно много, за да натрупате опит - просто пратете ваши командири от ниво взвод-бригада на командния пункт на някое от нашите горе-долу нормални подразделения, някъде за месец-два - ще откриете много нови неща".

🇺🇲⚔️🇪🇪 #ESTONIA – US-made M1A1 Abrams main battle tanks (MBTs) have been transported as new deployment of #NATO's 🛡️ Enhanced Forward Presence via railway, in which the U.S. Army is part of the 2,200 🪖 #EFP servicemen. pic.twitter.com/Quq9oKarLd — OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) September 28, 2025

