Подкрепа за Имамоглу и извън Турция

Основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) обяви, че ще започне да провежда митинги в подкрепа на арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу извън страната, съобщи в. „Биргюн“, цитиран от БТА.

След ареста на Имамоглу и редица членове на НРП по обвинение в корупция през март т.г. НРП започна провеждането на ежеседмични протестни митинги в негова подкрепа под надслов „Народът отстоява волята си“.

До момента те се провеждат в различни квартали на Истанбул и в различни окръзи на страната, като всяка седмица партията обявява определена локация.

По информация на представители на НРП първият митинг извън страната е планиран за 12 октомври в Брюксел, Белгия.