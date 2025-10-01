Варненски адвокат заплашен с нож на заседание на Адвокатски съвет

Адвокат Светлозар Николов е бил заплашен с нож от свой колега, който според него е бил в нетрезво състояние. Това се е случило по време на официално заседание на Адвокатски съвет Варна на 24 септември. Според твърденията на Николов, инцидентът се е случил около 15:30 часа на тържествено заседание на Адвокатския съвет по повод вписването на нови членове в колегията.

"Цялата ситуация граничи с абсурд - тържествено заседание, пиян адвокат, заплаха с нож, заличени отпечатъци, течащо заседание с нож, поставен на заседателната маса и то пред пиян адвокат, няколко минути разходки из офиса с ножа в ръка, отказ да даде проба за алкохол, полицаи, на които в тайно се оказва въздействие", става ясно от думите на Николов.

Как се стига до инцидента?

Заседанието е започнало в 14:00 часа на 24 септември. Поради предишни конфликти, Николов е бил придружен от друг адвокат, който да защитава правата му. Според неговия разказ, по време на заседанието няколко адвокати, сред които председателят Тодор Касабов и адвокатите Желез Железов, Димитър Чавеев, Александър Атанасов и Любен Варнев, са отправяли обиди и заплахи както към него, така и към неговия придружител.

Николов твърди, че в един момент адвокат Варнев, който според него е бил видимо нетрезвен, е посегнал към нож, поставен върху диспенсъра за вода.

Това го е накарало да се обади на тел. 112. След сигнала на мястото е пристигнал полицейски екип. Адвокатът твърди, че колегата му Варнев е отказал да даде проба за алкохол, а полицаите са прекарали над половин час в кабинета на председателя на съвета, което го е накарало да поиска втори екип.

Николов и неговият адвокат са дали показания.

Какви са причините за конфликта?

Николов обяснява, че причините за конфликта са свързани с негови разкрития за злоупотреби в адвокатската колегия, включително:

Неправомерно определяне на адвокати за служебни защити

Разпределение на държавни средства от Националното бюро за правна помощ в размер на над 700 000 лева годишно

Неконтролируемо харчене на бюджет от 500 000 лева годишно

Злоупотреби с дисциплинарната дейност