Пълнолуние на 7 октомври: На кои зодии ще донесе и на кои - изпитания

На 7 октомври ще настъпи първата Суперлуна за годината - при това пълнолуние Луната ще е възможно най-близо до Земята. Това астрологично събитие ще настъпи под знака на Овен. това пълнолуние ще се усеща различно от всяка зодия – ето какви промени и настроения ще донесе Луната на всяка от тях.

Овен

Личните цели на Овните ще бъдат приоритет в живота им, те ще чувстват повече енергия и решителност и ще се самоутвърждават.

Телец

Телецът ще иска да прекарва повече време сам със себе си, да се възстанови, да се освободи от излишествата и като цяло да се отдръпне от активните социални дейности.

Близнаци

Близнаците ще се радват на приятелски и социални връзки, а сътрудничеството им с определени хора и групи може да приключи точно в този период.

Рак

Кариерните теми ще бъдат водещи в живота на Раците. Те ще са щастливи от факта, че най-после ще имат възможността да се насладят на резултатите от вложените от тях усилия.

Лъв

Лъвовете може да завършват проекти, свързани с професионалното им развитие. И след това ще могат да започнат да правят нови планове относно образованието си или пътуване, което планират отдавна.

Дева

Девите може да се сблъскат с важни финансови проблеми и темата за споделените ресурси ще се повдигне през този период. Те не трябва да се впускат в рискови инвестиции, а ако имат дългове, трябва да се опитат да ги изплатят.

Везни

Фокусът на Везните ще е върху партньорствата; може да възникнат конфликти във взаимоотношенията, но са възможни важни разговори и решения, които ще ги променят.

Скорпион

За Скорпионите това пълнолуние ще освети здравето и работните процеси. Наложително е да се опитате да следите физическото си представяне. Обърнете внимание на рутината и режима си на упражнения – нещо ще се промени.

Стрелец

За Стрелеца пълнолунието ще бъде много креативно и романтично. Това може да е време за романтични срещи. Връзките, в които Стрелец се затруднява, обаче биха могли да приключат именно през този период.

Козирог

За Козирозите семейните и домашните проблеми ще бъдат на преден план; ще трябва да разрешат проблеми, свързани с жилищното си положение или с близките си.

Водолей

Водолеите ще се съсредоточат върху обучението и комуникацията си, а някои документи може да бъдат финализирани. Може да се наложи кратко пътуване.

Риби

Рибите ще се съсредоточат върху финансовите въпроси. Някои аспекти на бюджета като цяло, включително ресурсите, ще е добре да бъдат преразгледани, както и да се анализират разходите и приходите.

