Войната в Украйна:

Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

04 октомври 2025, 12:50 часа 241 прочитания 0 коментара
Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

Поредно природно бедствие връхлетя в петък (3 октомври) България. Водната стихия помете всичко по пътя си, взе и три жертви в к.к. "Елените". Бедствено положение бе обявено в общините Несебър и Царево, а в Бургас - частично бедствено положение. Потопът доведе до затваряне на пътища, бяха евакуирани хора, а материалните щети са сериозни. След огромното наводнение всички се питат защо и как се стигна до невижданото по мащабите си бедствие.

Появиха се сателитни кадри от "Елените" от 2003 и 2024 г., които показват как е застроено дерето и речно корито в района. 

ОЩЕ: Искат помощ от военните след наводненията в Бургаско

Министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира вчера, че дъждът е предизвикал прииждане на дере, което е довело до наводнението. "Река там няма. Там има няколко сухи дерета", заяви той. И добави, че е разпоредил проверка, за да се види дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на т.нар. сухо дере, са били съгласувани с Басейнова дирекция.

Има или няма река?

"Нелепо е министър Генов да твърди, че няма река в к.к. "Елените". Просто речното легло е било застроено. Виждат се хотели, паркинги и даже един аквапарк, потънал точно както и митичния континент. Има много реки в България, които пресъхват през лятото, но това не ги елиминира като реки. Елиминират ги архитекти, общинари и строители. А след определено време реката се появява обратно и елиминира всичко по пътя си. За съжаление, често това включва и хора", написа в профила си във Facebook бившият министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков - Борислав Сандов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нелепо е Министър Генов да твърди, че няма река в к.к. Елените. Просто речното легло е било застроено. Виждат се хотели,...

Публикувахте от Borislav Sandov в Петък, 3 октомври 2025 г.

Може ли това да се случи в София?

Мнение по темата изразява и блогърът Боян Юруков. По думите му наводнението в "Елените" не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. Случва се всяка година и ще се случва повече.

Той дава малко по-различна гледна точка на случилото се и пита: "Ако живеете в София, може би се чудите дали има вероятност да видите същото по улиците си".

ОЩЕ: Трима са вече загиналите в "Елените", един от тях е служител на "Гранична полиция"

Юруков показва няколко снимки на София и презастрояването. Той разяснява, че на първата снимка се вижда наложена площта на "Елените" върху съвсем случайна река в София, подготвена за застрояване. "Просто за да разберете какви са мащабите на случилото се там спрямо какво се готви в столицата".

На втората снимка, която блогърът показва, се виждате 100-метровата зона около реките на София, която би трябвало да е минимумът за защита. Данните са на "Софияплан" и Столична община.

"Доста ще намерят жилищата си върху самите реки, много от които са активно унищожени от досегашни главни архитекти и кметове, а земята на още доста е все още частна и на места има приети отдавна ПУП-ове и документи за (пре-)застрояване", казва той.

Третата снимка показва всички реки на София според стария общ устройствен план (ОУП).

Наводнението в Елените не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. Всъщност се случва всяка година и ще...

Публикувахте от Боян Юруков в Петък, 3 октомври 2025 г.

Последната снимка е на над 21 000 разрешения за строеж от последните 20 години. "Почти гарантирано е, че цялата площ на тези парцели е бетонирана и запечатана с практически никакъв почвен слой или растителност с дълбока коренова система, която са задържа водата или да я пропуска към подпочвените води. Това, заедно с павираните улици и тротоари създава фуния, която не задържа по никакъв начин проливни дъждове, а ги насочва към зоните от първата снимка. Наводненията, видяни до сега, са нищо. Метрото, подлезите и каналите на София няма да помагат много повече в бъдеще", смята Юруков.

И добавя: "Десетилетия запечатване на повърхностния слой, неспазване на изискванията за озеленяване и безразборно строителство ще имат своите последствия, но доста след като едни инвеститори са прибрали парите, а други са си ги изпрали".

ОЩЕ: "Зловеща ситуация": Сигнали за още загинали и затиснати в хотелите хора в "Елените"

И той е на мнение, че наводнението в "Елените" не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. То е естествено последствие от корупция, прането на пари и хора, наместени на постове, за да обслужват, а не защото са отговорни професионалисти. "Ако си мислите още, че неработещата прокуратура и съд не водят до смърт, ще изчакаме следващата язовирна стена да падне", завършва той.

В търсене на решение

От Университетския център за геопространствени изследвания и технологии изготвеният примерен геопространствен хидроложки модел, който визуализира обхвата и структурата на водосбора, механизма на образуване и придвижване на вълната, както и сградите, разположени по нейното трасе. 

От центъра ще извършат допълнително теренно изследване, включващо прецизно заснемане и оценка на геоморфоложките и антропогенните характеристики на територията. Целта е да се идентифицират факторите, способствали за това опустошително наводнение, и да се формулират научно обосновани препоръки за намаляване на бъдещия риск в района.

През последните 48 часа над водосбора, разположен над курортното селище Елените (община Несебър), се регистрираха...

Публикувахте от Университетски център за геопространствени изследвания и технологии в Петък, 3 октомври 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Реки София Борислав Сандов наводнения Боян Юруков презастрояване Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес