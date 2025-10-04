Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

Поредно природно бедствие връхлетя в петък (3 октомври) България. Водната стихия помете всичко по пътя си, взе и три жертви в к.к. "Елените". Бедствено положение бе обявено в общините Несебър и Царево, а в Бургас - частично бедствено положение. Потопът доведе до затваряне на пътища, бяха евакуирани хора, а материалните щети са сериозни. След огромното наводнение всички се питат защо и как се стигна до невижданото по мащабите си бедствие.

Появиха се сателитни кадри от "Елените" от 2003 и 2024 г., които показват как е застроено дерето и речно корито в района.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира вчера, че дъждът е предизвикал прииждане на дере, което е довело до наводнението. "Река там няма. Там има няколко сухи дерета", заяви той. И добави, че е разпоредил проверка, за да се види дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на т.нар. сухо дере, са били съгласувани с Басейнова дирекция.

Има или няма река?

"Нелепо е министър Генов да твърди, че няма река в к.к. "Елените". Просто речното легло е било застроено. Виждат се хотели, паркинги и даже един аквапарк, потънал точно както и митичния континент. Има много реки в България, които пресъхват през лятото, но това не ги елиминира като реки. Елиминират ги архитекти, общинари и строители. А след определено време реката се появява обратно и елиминира всичко по пътя си. За съжаление, често това включва и хора", написа в профила си във Facebook бившият министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков - Борислав Сандов.

Може ли това да се случи в София?

Мнение по темата изразява и блогърът Боян Юруков. По думите му наводнението в "Елените" не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. Случва се всяка година и ще се случва повече.

Той дава малко по-различна гледна точка на случилото се и пита: "Ако живеете в София, може би се чудите дали има вероятност да видите същото по улиците си".

Юруков показва няколко снимки на София и презастрояването. Той разяснява, че на първата снимка се вижда наложена площта на "Елените" върху съвсем случайна река в София, подготвена за застрояване. "Просто за да разберете какви са мащабите на случилото се там спрямо какво се готви в столицата".

На втората снимка, която блогърът показва, се виждате 100-метровата зона около реките на София, която би трябвало да е минимумът за защита. Данните са на "Софияплан" и Столична община.

"Доста ще намерят жилищата си върху самите реки, много от които са активно унищожени от досегашни главни архитекти и кметове, а земята на още доста е все още частна и на места има приети отдавна ПУП-ове и документи за (пре-)застрояване", казва той.

Третата снимка показва всички реки на София според стария общ устройствен план (ОУП).

Наводнението в Елените не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. Всъщност се случва всяка година и ще...

Последната снимка е на над 21 000 разрешения за строеж от последните 20 години. "Почти гарантирано е, че цялата площ на тези парцели е бетонирана и запечатана с практически никакъв почвен слой или растителност с дълбока коренова система, която са задържа водата или да я пропуска към подпочвените води. Това, заедно с павираните улици и тротоари създава фуния, която не задържа по никакъв начин проливни дъждове, а ги насочва към зоните от първата снимка. Наводненията, видяни до сега, са нищо. Метрото, подлезите и каналите на София няма да помагат много повече в бъдеще", смята Юруков.

И добавя: "Десетилетия запечатване на повърхностния слой, неспазване на изискванията за озеленяване и безразборно строителство ще имат своите последствия, но доста след като едни инвеститори са прибрали парите, а други са си ги изпрали".

И той е на мнение, че наводнението в "Елените" не е нищо ново, уникално, непредвидимо или непредотвратимо. То е естествено последствие от корупция, прането на пари и хора, наместени на постове, за да обслужват, а не защото са отговорни професионалисти. "Ако си мислите още, че неработещата прокуратура и съд не водят до смърт, ще изчакаме следващата язовирна стена да падне", завършва той.

В търсене на решение

От Университетския център за геопространствени изследвания и технологии изготвеният примерен геопространствен хидроложки модел, който визуализира обхвата и структурата на водосбора, механизма на образуване и придвижване на вълната, както и сградите, разположени по нейното трасе.

От центъра ще извършат допълнително теренно изследване, включващо прецизно заснемане и оценка на геоморфоложките и антропогенните характеристики на територията. Целта е да се идентифицират факторите, способствали за това опустошително наводнение, и да се формулират научно обосновани препоръки за намаляване на бъдещия риск в района.

През последните 48 часа над водосбора, разположен над курортното селище Елените (община Несебър), се регистрираха...