Трябва ли да знаем кога ще има бедствие, за да чистим деретата?

А трябва ли да знаем кога ще има бедствие, за да ги чистим? Службите свършиха това, което е трябвало да се свърши. Така кметът на Несебър Николай Димитров отговори на въпрос дали деретата са били почистени преди бедствието в региона. "Не мога да кажа дали има незаконно строителство във ваканционно селище "Елените". Събрали сме се да помогнем на хората и да работим", каза още той.

В отговор на въпрос какви превантивни мерки са били предприети на местно ниво преди влошаването на метеорологичната обстановка, кметът обясни, че преди това всички дъждовни канализации и шахти са били почистени. "Просто голямото количество дъжд – това си е природа. Ние предприемаме това, което трябва - почистваме, хората работят денонощно. Преди валежите всичко беше почистено. Когато е нужно, чистим и деретата – те също си имат отводняване", обясни той.

По думите му в момента приоритет е дейността на кризисния щаб и оказването на помощ на пострадалите.

"Тепърва ще има проверки и ако се установи нещо, което е неправилно, ще се търсят причините. Сега трябва да си свършим работата, за която сме се събрали – кризисният щаб, а след това да се правят проучвания", заяви Димитров.

 

 

