Гордост! Малена Замфирова спечели награда за най-добра в Европа

В десетото издание на „Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за най-добрия млад спортист Малена Замфирова спечели голямата награда. Така тя стана най-добрия млад спортист в Европа. Това се случи след като представителите на всички Национални олимпийски комитети на Стария континент гласуваха на тържествената церемония. Тя се проведе късно снощи в Малта. Първото място на 16-годишната ни сноубордистка ѝ носи премия от 15 000 евро.

„Дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената“

Това е и най-голямата парична награда, която тя ще може да инвестира в подготовката си. Председателят на БОК Весела Лечева каза: „Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда“.

Малена взе три медала през март, а сега изнесе вдъхновяваща реч пред ЕОК

Малена взе златото в отборното състезание по паралелен слалом и сребърни медали в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши на FIS в Закопане, Полша, през март. Тя участва в 45-ия Семинар на ЕОК като един от петимата финалисти и изнесе силна реч само часове преди гласуването за голямата награда. Словото ѝ получи аплодисменти от всички в залата, а младата ни състезателка бе поздравена специално от председателя на ЕОК Спирос Капралос и от еврокомисаря Глен Микалеф.

