След като руските дронове спряха тока в Чернигов, украинските затвориха магазини и пазари в Белгород (СНИМКИ)

За втора поредна нощ Русия атакува енергийна инфраструктура в Украйна, в отговор на успешните украински удари по редица руски рафинерии. За два месеца, по данни на BBC, Украйна е успяла да нанесе щети в 21 от общо 38 ключови като големина рафинерии. Последният засега такъв удар е в Ленинградска област, там уцелената рафинерия преработва над 18 млн. тона петрол годишно - Още: Украйна успешно порази руската рафинерия КИНЕФ чак в Ленинградска област (ВИДЕО).

Какво направи Русия през изминалата нощ? Спря тока на 50 000 домакинства в Чернигов, успя да удари и жп гара с два пътническа влака в Суми. Дотук е известно за 8 ранени пътници. Не само жп гарата обаче е била под обстрел - украинската спешна служба публикува видео и снимки на още пожари и разрушения в Сумска област, в частен имот - Още:

A Russian drone strike hit the railway station in Shostka, Sumy region.. Footage shows a direct hit on a passenger train. At least 10 people have been reported injured. pic.twitter.com/WyXbakOoIG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2025

Украинският отговор

След пораженията в Чернигов и Суми, малко преди обяд Украйна атакува с дронове Белгородска област. Между 11:00 и 13:00 там са свалени 17 дрона, съобщава в официалния си канал в Телеграм руското военно министерство.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков, също в официалния си канал в Телеграм, информира, че заради атаката са затворени 3 търговски центъра и откритата част на Централния пазар в Белгород. Мярката важи до края на днешния ден. Гладков прилага и снимки от щети след атаката - по жилищни сгради: