Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 6-12 октомври

Най-щастливият ден тази седмица за всеки зодиакален знак е тук за седмицата от 6 до 12 октомври 2025 г. Пълнолунието в Овен ще даде началото на седмицата, особено мощна лунна фаза, свързана с новолунието и слънчевото затъмнение в Овен, което се случи на 29 март по-рано тази година. Сега ще можете да видите наградите за усилията си, тъй като намеренията ви, които сте направили по това време, най-накрая се реализират. Овен е за ново начало, но не можете просто да щракнете с пръсти и да промените живота си за една нощ. Вместо това са необходими всеотдайност, гъвкавост и вяра, че това, към което работите, е предназначено за вас.

Също в началото на седмицата, на 6 октомври, Меркурий ще премине в Скорпион, където ще остане до 29 октомври. Меркурий в Скорпион благоприятства промяната и трансформацията, което ще ви позволи да участвате в разговори и да приемате предложения, които носи пълнолунието в Овен. Винаги имате най-голям късмет, когато сте ангажирани с това, което обичате . Въпреки че може да се наложи да бъдете търпеливи в процеса, усилията ви винаги ще си заслужават.

В сряда, 8 октомври, Венера в Дева ще се съедини с Юпитер в Рак. Венера е планетата на любовта, изобилието и богатството. В Дева тя ви подканва да се съсредоточите върху практическите начини за осъществяване на мечтите си. Юпитер, от друга страна, носи експанзивна и неочаквана енергия, насърчавайки ви да се разширявате към нови мечти и територии.

През предстоящата седмица ще има много трансформираща енергия. Важно е обаче да се съсредоточите върху това, което ви зарежда с най-голяма енергия. Когато правите това, което обичате, веднага вибрирате на честотата на късмета.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: вторник, 7 октомври

Запазете място за себе си тази седмица, скъпи Овни. Най-късметлийският ви ден тази седмица е 7 октомври, когато във вашия знак изгрява пълната луна.

Помислете за 2023 г. и какъв е бил животът ви по това време, както и какво се е променило през последните години. Може да е трудно да видите целта на събитията, докато ги преживявате. Пълнолунието в Овен във вторник обаче ще бъде мощна точка за размисъл. Тази лунна фаза обединява всички събития от последните няколко години и ви помага да видите по-голямата цел за себе си и вашия житейски път.

Съсредоточете се върху любовта към себе си през тази фаза и помислете за водене на дневник за чувствата си . Запазете пространство за себе си с грация и приемане. Практикувайте благодарност за моментите, които са ви се стрували трудни, и осъзнайте, че дори когато не е изглеждало така, всичко се е случвало за ваше най-добро добро.

Този период на интензивна лична трансформация скоро ще приключи, което означава, че ще можете да обърнете поглед към бъдещето и най-накрая да започнете да се движите напред.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: сряда, 8 октомври

Животът се състои от това, което обичаш, скъпи Телец. В сряда, 8 октомври, Венера в Дева ще се изравни с Юпитер в Рак, носейки нови възможности за щастие, творчество и любов.

Въпреки че тази енергия може да повлияе положително на романтичния ви живот, целта е да ви донесе нови предложения, които ще ви помогнат наистина да изградите живот, който обичате. Вместо да се фокусирате върху това, което смятате, че ще ви доведе до щастие, тази енергия ви призовава да инвестирате в усилия, които ви носят чувства на радост, любов и цел.

Само като правите това, което обичате, ще привлечете изобилието и късмета, които желаете. Време е да се откажете от мисълта, че трябва да се придържате към строгите правила на обществото. Няма перфектен път, който ще ви отведе до живота, за който мечтаете. По-скоро всичко започва с избора да се съсредоточите върху това, което ви кара да се чувствате добре, а не изтощено. Търсете това, което обичате, и вложете енергията си в това.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: понеделник, 6 октомври

Всичко е възможно, мили Близнаци. С преминаването на Меркурий в Скорпион в понеделник, 6 октомври, навлизате във време, в което ще можете да осъществите всичко, което пожелаете.

Меркурий управлява комуникацията и поради това благоприятства разговорите и вълнуващите предложения. Меркурий в Скорпион ви позволява да дадете приоритет на себе си и мечтите си, като същевременно се превръща в катализатор за промените, които търсите в живота си.

Уверете се, че сте честни и прозрачни с другите, тъй като Скорпионът ще изисква това през този период. Предложенията, които получавате, също могат да включват големи промени, включително преместване. Не забравяйте да приемете възможното и не се подценявайте за това, за което винаги сте мечтали.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: вторник, 7 октомври

Заслужаваш всяка капка успех, Рак. 7 октомври е най-късметлийският ти ден тази седмица, защото с изгряването на Пълнолунието в Овен във вторник, най-накрая ще получиш признанието и успеха, към които си работил.

Тъй като цикълът на затъмненията в Овен и Везни започна през 2023 г., вие бяхте тласнати към ново пътешествие в професионалния си живот. Този период ви подкани да приоритизирате мечтите си и да инвестирате в успеха, който желаете. Не че други области от живота ви са станали маловажни, а осъзнахте, че не можете да оставите мечтите си на заден план заради никого другиго.

Това е мощно време на проявление и нови начала, така че не забравяйте да потвърдите, че заслужавате този период. Вселената ви е водила през всяка стъпка от процеса и сега най-накрая ще видите каква е била целта през цялото време.

