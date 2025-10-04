Украйна успешно порази руската рафинерия КИНЕФ чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

Поредна нощ, пореден успешен украински удар с дронове срещу руска петролна рафинерия. Този път жертва е "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградска област. И отново, видеокадри на местни жители потвърждават успеха на атаката.

Още: Руски пропагандист ридае: Дронове ни атакуваха от Казахстан, време е за прочистване в Астана! (ВИДЕО)

Руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA вече е направил геолокализация на кадри от мястото на събитието. Първата геолокализация е близо до улица "Енергетиков" 6, на около 3,5 километра от КИНЕФ. Според анализа на ASTRA, там има пожар. Вторият кадър е публикуван от украинския канал Supernova+. Според анализа, това изображение на пожар е направено близо до улица "Мира" 10, близо до местната жп гара. Снимано е на около 3 километра от КИНЕФ, рафинерията гори непосредствено зад жп гарата.

Още: Докато Путин е в града: Украйна атакува с дронове Сочи

Губернаторът на Ленинградска област Александър Грозденко потвърждава в официалния си канал в Телеграм за удар и "пожар в промишлената зона", без повече подробности както точно се е запалило. Той казва и, че пожарът вече е ликвидиран, а в района на град Кириши са свалени 7 дрона. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска територия са свалени 117 дрона. Най-много - 27, са свалени в Брянска област, а над Ленинградска област били свалени 6, което се различава от казаното от Дрозденко.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) е една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Тя беше атакувана преди това през септември и март 2025 г., както и през март 2024 г. - Още: Война на дронове: Една от двете най-големи руски рафинерии спря частично работа (ВИДЕО)