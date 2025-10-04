От Левски следят нападател, който вкара и на тях, и на ЦСКА

След като пристигна със свободен трансфер през лятото на 2024 г. в Септември, Бертран Фурие започна ударно в Първа лига. През този сезон той успя да вкара и на Левски, и на ЦСКА. А след двата си гола срещу Локомотив Пловдив вчера, той вече е лидер при голмайсторите в първенството с осем попадения. Неслучайно хората от „Герена“ следят изкъсо положението около камерунеца.

Фурие гледа почти всички мачове на „Герена“

Според информация на „Мач Телаграф“ Левски следи за трансфер на нападателя. Фурие е оценен на 400 000 евро по данни от сайта Transfermarkt. Интересно е да се отбележи, че той наблюдава повечето мачове на „Герена“ от журналистическата ложа в Сектор В. Напълно възможно е „сините“ да привлекат нападателя още по време на зимната почивка между двата полусезона. Осемте си гола Фурие е отбелязал в 7 мача от общо 11 изиграни – срещу Локомотив Пловдив (2), Черно море (1), ЦСКА (1), Добружда (1), Берое (1), ЦСКА 1948 (1) и Левски (1).

Още: Скандалът продължава! Изтекоха записи от ВАР стаята от мача Левски - Лудогорец

Септември победи само в един мач, в който Фурие вкара

Но само срещу Добруджа попадението му беше победно. Септември записа равенства с Локо Пловдив и Черно море, а всички други мачове, в които камерунецът е вкарал – загуби. След 11 изиграни мача Септември остава на 14-о място с 8 точки. Отборът има само две победи, два равни и седем загуби. Футболистите на „синьо-червените“ са вкарали 12 гола в първенството, което прави 8-те попадения на Фурие над 65% от общите.

Още: Сериозна въпросителна пред Хулио Веласкес преди мача с Берое