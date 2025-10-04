"Трябва да бъде задържан": Асен Василев скочи на Сарафов

Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията. "Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци", коментира той и добави, че това е "престъпление по служба и злоупотреба с власт".

"Мафията се е окопала"

"Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев", добави той.

По думите му "мафията се е окопала". "Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха", каза още Василев, цитиран от БТА.

От формацията съобщиха по-рано, че са изпратили сигнал до няколко институции.

Според Василев е станало известно, че показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и той е бил заплашван. "Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби", посочи още той.

Припомняме, че Борислав Сарафов заяви, че няма намерение да се оттегля от поста изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки че Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че след 21 юли 2025 г. той няма легитимни правомощия.