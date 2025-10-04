Докато Путин е в града: Украйна атакува с дронове Сочи

Късно вечерта на 2 октомври украински дронове атакуваха Сочи, където малко преди началото на нападението президентът Владимир Путин приключи изказването си в рамките на пленарната сесия на Валдайския форум. Около 22:30 бяха затворени летищата в Сочи и Геленджик, а половин час по-късно кметът на Сочи Андрей Прошунин обяви заплаха от атака с безпилотни летателни апарати над града, предава The Moscow Times.

Местни жители съобщиха за Телеграм канала Shot за обстрел от противовъздушни системи над Черно море и експлозии на фона на ревяща сирена. За заплахата от атаки с безпилотни летателни апарати на федералната територия Сириус съобщи и нейният ръководител Дмитрий Плишкин. „Всички сили и средства са готови да я отблъснат. Моля, запазете спокойствие, отдалечете се от прозорците и се скрийте на безопасно място“, написа той в Телеграм канала си.

Какво показват руските данни?

Според отчетите на Министерството на отбраната на Русия, от 21:30 часа на 2 октомври до 07:00 часа на 3 октомври силите за противовъздушна отбрана и електронна война са унищожили 11 украински дрона над акваторията на Черно море и още 4 цели — в Крим. Опасността от безпилотните летателни апарати в Сириус и Сочи е отстранена приблизително 30-40 минути след началото на нападението на дроновете на ВСУ. При това ограниченията в летищата в Сочи и Геленджик са продължили седем часа. „По време на ограниченията 10 самолета, изпълняващи полети до Сочи, „отлетяха“ към резервни летища“, съобщиха от Росавиация. Например, един от самолетите от Москва до Сочи кацна в Грозни.

Според оценката на Асоциацията на туроператорите на Руската федерация (АТОР), до петък сутринта на летището в Сочи са били забавени над 40 полета – 24 за излитане и около 20 за кацане. Въведеният план „Ковер“ „доведе до значителни закъснения на полетите“, отбелязаха от асоциацията.

