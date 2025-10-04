Войната в Украйна:

04 октомври 2025, 11:55 часа 486 прочитания 0 коментара
Не пътувайте към "Елените": Кризисният щаб с призив

Достъпът до ваканционно селище "Елените" остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас. Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията. От областната управа уверяват евакуираните граждани, че имуществото им се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

Къде няма ток?

От МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, като най-тежко остава положението в Царево, "Свети Влас" и ваканционно селище "Елените".

От министерството допълниха, че всичките им сили и средства в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места.

В област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените. Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

В област Видин без електрозахранване остана цялата община Чупрене поради скъсан далекопровод. Част от пътната мрежа беше затворена заради паднали дървета.

В област Кърджали беше обявено бедствено положение в община Ардино поради заливане на мост при село Китница. Прекъснат беше достъпът до селата Русалско, Любено, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

В област Монтана без ток са населени места в общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци. Системата BG-Alert беше активирана и в тази област.

В област Перник беше обявено бедствено положение в община Трън. Без ток са села в общините Брезник, Трън и Земен. Системата BG-Alert беше активирана и там, информираха още от МВР.

За днес е обявен жълт код за опасно време в североизточната част на страната. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица.

Виолета Иванова
