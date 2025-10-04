Терорът на Русия продължава: Удар по пътнически влак в Суми, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКА)

При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна. Това съобщи областният управител Олег Григоров. Той каза, че има пострадали, но няма данни колко са те. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът. Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.

Президентът Володимир Зеленски показа последствията от удара в Telegram. "Вече е известно, че десетки хора са ранени", каза той. "Руснаците не можеха да не знаят, че удрят цивилни. И това е терор, който светът няма право да игнорира", каза още Зеленски.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Беше съобщено и че няколко енергийни съоръжения в украинската Черниговска област са били повредени при руска атака с дронове и ракети. Около 50 000 души са засегнати от извънредното прекъсване на тока, посочи регионалният енергиен доставчик в "Телеграм".

В момента се работи по отстраняването на щетите и електрозахранването ще бъде подавано поетапно на ротационен принцип - през интервали от по три часа.

Според украинските ВВС Русия е изстреляла през нощта 109 дрона и три балистични ракети "Искандер". ПВО е успяло да унищожи 73 от дроновете, но удари са били нанесени на 21 различни места в страната.

Москва засили въздушните си удари по железопътната инфраструктура на Украйна и атакува почти ежедневно през последните два месеца.