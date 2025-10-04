Личен лекар: Грипът е тук, ваксинирайте се

Есенно-зимният сезон настъпва и с него неминуемо ще дойдат вирусите. Точно сега е моментът да си поставим ваксините, за да може да се предпазим от настъпващата инвазия. Това заяви общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова в ефира на Нова телевизия. Тя обясни, че е започнала ваксинацията за COVID-19. "Очакваме да дойдат противогрипните ваксини, има доста голям интерес и към тях", сподели медикът в ефира на Нова телевизия.

Д-р Николова коментира, че не са спирали ваксинацията срещу пневмококи, която се поставя целогодишно. "Апелирам всички, които искат да се предпазят, да го направят сега, когато е най-удачно", добави тя.

Грипът бавно настъпва

"За съжаление, неколкократно се предлага в Националната програма за борба със сезонния грип да бъдат включени и децата, за да може тези родители, които искат да ги ваксинират, да могат да го направят безплатно. Но към тази действаща програма децата са изключени, както и пациентите с хронични заболявания. Препоръчвам като специалист по обща и семейна медицина тези пациенти да бъдат защитени, дори и и да трябва да си закупят ваксината", каза тя.

Според нея колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-ефективна ще бъде тя, защото сега още не е станала масова инвазията на гриповете.

Вече са регистрирани и хора с грип. "Това са "първите птички", но скоро ще бъдат последвани от много. Вече имаме и пациенти, които са с инфекция, грип и COVID-19. Не бива да се подценява. Това са заболявания, които могат да бъдат спрени с ваксина, могат да бъдат профилактирани. Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме", смята д-р Николова.

"При грипа е типично рязкото, внезапно начало с много висока температура. При COVID-19 има постепенно разгръщане на картината. Миналата седмица имах пациенти, при които се беше променил вкуса, колкото и да е отдавнашен този симптом", разказа специалистът.