Войната в Украйна:

Личен лекар: Грипът е тук, ваксинирайте се

04 октомври 2025, 13:29 часа 397 прочитания 0 коментара
Личен лекар: Грипът е тук, ваксинирайте се

Есенно-зимният сезон настъпва и с него неминуемо ще дойдат вирусите. Точно сега е моментът да си поставим ваксините, за да може да се предпазим от настъпващата инвазия. Това заяви общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова в ефира на Нова телевизия. Тя обясни, че е започнала ваксинацията за COVID-19. "Очакваме да дойдат противогрипните ваксини, има доста голям интерес и към тях", сподели медикът в ефира на Нова телевизия.

Д-р Николова коментира, че не са спирали ваксинацията срещу пневмококи, която се поставя целогодишно. "Апелирам всички, които искат да се предпазят, да го направят сега, когато е най-удачно", добави тя.

ОЩЕ: Проф. Радка Аргирова каза кога се очакват противогрипните ваксини

Грипът бавно настъпва

"За съжаление, неколкократно се предлага в Националната програма за борба със сезонния грип да бъдат включени и децата, за да може тези родители, които искат да ги ваксинират, да могат да го направят безплатно. Но към тази действаща програма децата са изключени, както и пациентите с хронични заболявания. Препоръчвам като специалист по обща и семейна медицина тези пациенти да бъдат защитени, дори и и да трябва да си закупят ваксината", каза тя.

Според нея колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-ефективна ще бъде тя, защото сега още не е станала масова инвазията на гриповете.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кои ваксини са безплатни у нас: Всичко за имунизацията и кога можем да я направим

Вече са регистрирани и хора с грип. "Това са "първите птички", но скоро ще бъдат последвани от много. Вече имаме и пациенти, които са с инфекция, грип и COVID-19. Не бива да се подценява. Това са заболявания, които могат да бъдат спрени с ваксина, могат да бъдат профилактирани. Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме", смята д-р Николова.

ОЩЕ: Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще е пикът на грипа

"При грипа е типично рязкото, внезапно начало с много висока температура. При COVID-19 има постепенно разгръщане на картината. Миналата седмица имах пациенти, при които се беше променил вкуса, колкото и да е отдавнашен този симптом", разказа специалистът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Грип COVID 19 Гергана Николова ваксини информация 2025
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес