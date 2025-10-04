Българин загина в катастрофа на остров Крит

26-годишен български гражданин е загинал при катастрофа, станала в ранните часове в петък сутринта на остров Крит. Фаталният инцидент е станал около 5.00 часа сутринта на 6-ия км на провинциалния път Ираклион - Агия Галини. Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания, съобщи Нова телевизия.

Въпреки усилията на лекарите в болницата, българинът е починал от нараняванията си два часа по-късно.

В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.

26-годишният мъж не е бил с предпазен колан.

Черна статистика

Трима души са загинали, а 42-ма са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 31. В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.

От началото на октомври седем души са загинали, а 95 са пострадали при 69 пътнотранспортни произшествия.

От началото на годината при 5200 катастрофи са загинали 332-ма души и са ранени 6503. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат шестима загинали на пътя по-малко.