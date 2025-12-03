Разтърсващи обрати: Сезонът на Стрелеца ще промени живота на тези зодии

Сезонът на Стрелеца през 2025 започна на 22 ноември и донесе със себе си прилив на приключенска енергия и авантюристичен дух. Сезонът на този огнен знак ще приключи на 21 декември, отстъпвайки място на заземеното влияние на Козирог точно преди празниците. Ето обаче кои зодии няма да останат същите до края на декември! Дори нещо повече - Сезонът на Стрелеца ще промени живота им из основи.

Близнаци

Близнаците са известни с любопитството си, а сезонът на Стрелеца засилва тази черта, подтиквайки ги да търсят нови преживявания и знания. Те могат да се окажат привлечени от нови философии или култури, което ще предизвика желание за личностно израстване. Този период насърчава Близнаците да приемат промяната и да оспорват своите перспективи, което води до трансформативни прозрения, които могат значително да променят житейската им траектория.

Стрелец

Като управляващ знак на сезона, хората със зодия Стрелец ще преживеят мощен период на себепознание и растеж. Тази година те може да почувстват силен порив да преследват нови приключения, независимо дали това е чрез пътуване, образование или личностно развитие. Със слънцето, греещо в техния знак, те ще имат увереността да предприемат смели стъпки, които биха могли да предефинират пътищата им и да отворят вълнуващи възможности.

Риби

За Рибите сезонът на Стрелеца носи изблик на вдъхновение и яснота. Това е време, когато те може да се чувстват мотивирани да преследват мечтите си и да изразяват по-свободно своята креативност. Експанзивната енергия на Стрелеца насърчава Рибите да излязат от зоната си на комфорт, независимо дали чрез артистични начинания, нови връзки или духовни изследвания. Този сезон може да доведе до дълбоки осъзнавания, които им помагат да намерят синхрона с истинските си желания.

