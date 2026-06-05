Обявиха програмата за концерта на POSSESSED в София

Американските пионери на дет метъла Possessed пристигат в София за специален концерт на 9 юни 2026 г. в клуб Joy Station, посветен на 40-годишнината от култовия им дебютен албум "Seven Churches" — издание, което мнозина приемат като символичното начало на дет метъла.

Специален гост ще бъдат родните траш/спийд метъл машини Axecutor.

Ето и графика за вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите за публика

20:00 – Axecutor

21:00 – Possessed

Билетите за концерта на Possessed и Axecutor в клуб Joy Station на 9 юни 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“) и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/.

В случай че има останали налични, билети ще се продават и в деня на концерта, както и на касата на клуба, на цени от 40 € за правостоящи. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

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