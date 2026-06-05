Тревожно: Земята се е наклонила с почти метър

Масивното изпомпване на подземни води за селското стопанство и градски нужди е изместило ротационния полюс на Земята с близо 80 сантиметра. Изследователите са изчислили, че планетата е претърпяла тези промени само за 17 години, според Popular Mechanic.

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До това заключение стигат авторите на изследване, публикувано в научното списание Geophysical Research Letters. Те изчисляват, че между 1993 и 2010 г. човечеството е добило приблизително 2150 гигатона подземни води, което е повлияло на разпределението на масата на планетата.

Учените обясняват, че водата има маса и всяко мащабно движение на маса влияе на въртенето на планетата. Когато подземните води се изпомпват от водоносните хоризонти и в крайна сметка се вливат в океаните, разпределението на теглото на Земята се променя.

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Според изчисленията на изследователите, този процес е причинил изместване на ротационния полюс с приблизително 80 сантиметра (31,5 инча). В същото време, тази загуба на подпочвени води е добавила приблизително 6,2 милиметра към покачването на глобалното морско равнище.

Ръководителят на изследването, геофизикът Ки-Уон Со, отбеляза, че преразпределението на подземните води се е доказало като един от най-значимите фактори за изместването на оста на въртене на Земята сред процесите, свързани с изменението на климата. Според него резултатите от изследването са помогнали да се обяснят някои от неясните досега промени в движението на полюсите на планетата.

Моделирането показва, че изчерпването на подземните води в Западна Северна Америка и Северозападна Индия е особено важен фактор.

Именно движението на водата от средните географски ширини оказва най-голямо влияние върху положението на полюсите поради особеностите на въртенето на Земята.

Ново изследване изяснява картината. По-скорошни проучвания обаче показват, че ситуацията е по-сложна. Проучване от 2026 г., публикувано в Journal of Geodesy, установи, че дългосрочните промени са значително повлияни и от натрупването на сняг, топенето на ледниците и промените във водните запаси на сушата.

Учените отбелязват, че движението на полюсите се влияе от много фактори, от подземни води и ледени покривки до процеси в недрата на планетата.

Защо това е важно? Въпреки че изместването на оста на въртене няма пряко въздействие върху ежедневието на хората, изчерпването на подземните води има по-сериозни последици.

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Сред тях са потъване на земната повърхност, ускоряване на относителното покачване на морското равнище, проникване на солена вода в пресни водоносни хоризонти и влошаване на водоснабдяването в сухите райони.

Същевременно учените отбелязват, че водоносните хоризонти са способни на възстановяване, при условие че ресурсите се управляват ефективно, водните запаси се попълват изкуствено и се прилагат нови водни политики.

Междувременно биолози твърдят, че човечеството е предизвикало шестото масово измиране в историята на Земята и за разлика от предишните пет, този път причината не е астероид или вулкани.

Масово измиране се определя като изчезване на най-малко 75% от всички видове на планетата в рамките на кратък геоложки период. Според наръчника на Природонаучния музей „кратък“ в този контекст означава по-малко от 2,8 милиона години.

Проучване, което през 2015 г. е публикувано в списанието Science Advances, ръководено от Херардо Себайос от Националния автономен университет на Мексико, регистрира 477 измирания на гръбначни животни от 1900 г. насам, в сравнение с естествен фонов процент от само около девет. Според учените тази тенденция е изключително тревожна.

Според данните от изследването настоящият темп на изчезване на гръбначни животни е 8-100 пъти по-висок от нормалния.

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