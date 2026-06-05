Обрат с цените на храните през май

Световните цени на храните са се понижили леко през май спрямо коригираното ниво от април съобщи днес Организацията по прехрана и земеделие на ООН - ФАО. Индексът на цените на хранителните стоки на ФАО, който проследява месечните промени в международните цени на кошница от световно търгувани хранителни стоки, е достигнал средно 130,8 пункта през май, което е с 0,2 на сто по-малко спрямо коригираното ниво от 131,0 пункта през април, но е с 2,9 на сто над равнището от същия месец на миналата година.

Въпреки малката низходяща корекция на данните за април, индексът остава близо до най-високото си ниво от януари 2023 г., въпреки че е с 18,4 на сто под пика от март 2022 г.

Цените на зърнените култури са се повишили с над 2,6 на сто на месечна база, като пшеницата е поскъпнала за четвърти пореден месец поради по-слабите перспективи за износ на реколтата, включително в САЩ, както и заради по-високите разходи за горива и торове, свързани с конфликта в Иран.

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Цените на царевицата също са били подкрепени от по-силното търсене на внос и ограничените доставки в Бразилия и САЩ, посочва ФАО.

Цените на растителните масла с първо месечно понижение

За сметка на това цените на растителните масла са спаднали с 4,6 на сто спрямо предходния месец - първото им месечно понижение тази година - тъй като по-ниските цени на палмовото и соевото масло са компенсирали поскъпването на рапичното и слънчогледовото масло. След пет последователни месеца на ръст международните цени на палмовото масло са намлели, отразявайки очакванията за по-слабо глобално вносно търсене и несигурността на пазарите на суров петрол.

Средно цените на растителните масла все още са били с над 20 на сто по-високи спрямо миналата година, тъй като повишените енергийни разходи след фактическото затваряне на Ормузкия проток са увеличили търсенето на биогорива, произведени от органични суровини като маслодайни култури.

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Цените на захарта са скочили със 7,5 на сто спрямо предходния месец до 95,1 пункта, но са останали с 13,1 на сто под нивото си отпреди година. Повишението се дължи основно на опасения за очаквано свиване на световните доставки на захар през идните месеци.

В отделен доклад за предлагането на зърнени култури ФАО съобщи, че очаква световното производство на зърнени култури – включително ориз в преработен вид – да намалее с 2 на сто през селскостопанската 2026/27 година до 2,98 милиарда тона.

Очаква се производството на всички основни зърнени култури да спадне, макар че при много от тях намалението ще бъде спрямо рекордните нива, достигнати през 2025 г. Най-голямото годишно понижение в процентно изражение се прогнозира за пшеницата, а най-малкото – за царевицата и ечемика.