"Възможно е да е баща му": Вътрешният министър разкри течове от МВР към прокурорския син

По време на издирването на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", е имало изтичане на информация от Областната дирекция на МВР в Перник, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. По думите му течовете са се случвали в моменти, когато е съществувала реална възможност Михайлов да бъде задържан. Изявлението беше направено в отговор на въпрос на народния представител Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане".

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал "Свобода".

Демерджиев посочи, че е разпоредил проверки по случая. Той уточни, че към момента няма данни конкретни полицейски служители да са оказвали съдействие на издирвания. Още: Демерджиев: Бащата на Васил Михайлов е помагал за укриването му

"Възможно е баща му да му е помагал", каза вътрешният министър.

Според него всеки служител в правоохранителната система е длъжен да изпълнява безпристрастно задълженията си, а ако съществуват обстоятелства, които поставят това под съмнение, следва да напусне поста си.

Министърът отбеляза още, че издирването на Михайлов не е било изцяло в компетенциите на ОДМВР - Перник, тъй като той не се е укривал само на територията, обслужвана от дирекцията.