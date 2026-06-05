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Македонците ревнуват Вучич: Прегръща Радев (СНИМКИ)

05 юни 2026, 16:48 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: Инстаграм профил на Александър Вучич
Македонците ревнуват Вучич: Прегръща Радев (СНИМКИ)

Президентът на Сърбия Александър Вучич сподели в своите социални мрежи "Фейсбук" и Инстаграм снимки как се прегръща с българския министър-председател Румен Радев. На снимките се вижда как двамата балкански лидери са се прегърнали топло. В тяхната компания се вижда и албанския премиер Еди Рама. Оказва се обаче, че в Северна Македония ревнуват. Македонската медия "Независен" публикува снимките и написа заглавие: "Вучич се гушкаше с Радев в Черна гора".

„На неформалната вечеря в Котор разговарях с българския премиер Румен Радев, преди утрешната среща на върха между лидерите на Европейския съюз и Западните Балкани в Тиват“, обяви Вучич, предава македонската медия "Независен".

Снимки: Инстаграм профил на Александър Вучич

Сръбските надежди за Радев

Припомняме, че неотдавна сръбската медия "НИН" цитира сръбски анализатори, които очакват от новия български министър-председател да бъде по-гъвкав по отношение на българското малцинство в Сърбия.

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Изданието напомня, че в края на миналата година България е била сред членовете на ЕС, които са наложили наложиха вето върху отварянето на Клъстер 3 за Сърбия, както и че отношенията са допълнително обременени от спорадични изявления за положението на българското малцинство в Сърбия.

Що се отнася до Сърбия, добавя тя, въпросът за българското малцинство често се използва като политически натиск, което тя тълкува като „демонстрация на мускулите“ в региона.

На въпроса дали това ще се промени с идването на Радев като ръководител на българското правителство, Латинович отговаря, че някои политици стават по-гъвкави, след като поемат поста министър-председател. ОЩЕ: От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство

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Западни Балкани Александър Вучич Румен Радев Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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