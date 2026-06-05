Таен документ предлага нов модел за разширяване на ЕС: Ще ви изненада коя държава от Балканите негодува

Френско-германски неофициален документ беше представен на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, научаваме от материал на македонската медия "Фокус", като хърватската "Индекс" допълва, че този докуент е свързан с нов модел за разширяване на ЕС. Документът е озаглавен „Нов импулс за принос към разширяването" и предвижда постепенно включване на страните кандидатки в определени европейски програми, институции и политики още преди пълноправното членство, в зависимост от напредъка, който постигнат в реформите.

Ще ви изненада кой негодува?

Държавата, която негодува е Хърватия, която пък наскоро подкрепяше югозападната ни съседка Северна Македония по пътя към ЕС в ущърб на България и в разрез се вропейската преговорна рамка, говорейки за несправедливост.

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, че Загреб продължава да настоява страните кандидатки да отговарят на всички критерии за пълноправно членство в Европейския съюз. Същевременно, каза той, Хърватия подкрепя инициативи, които биха позволили на страните от региона постепенно да се доближат до европейските институции и политики, съобщава Nova.rs.

„За пълноправно членство трябва да бъдат изпълнени всички критерии. Това е пътят, който Хърватия е поела, както и други страни, които са станали членове на Европейския съюз“, заяви хърватският премиер. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС