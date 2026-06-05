Войната в Украйна:

Таен документ предлага нов модел за разширяване на ЕС: Ще ви изненада коя държава от Балканите негодува

05 юни 2026, 16:34 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Таен документ предлага нов модел за разширяване на ЕС: Ще ви изненада коя държава от Балканите негодува

Френско-германски неофициален документ беше представен на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, научаваме от материал на македонската медия "Фокус", като хърватската "Индекс" допълва, че този докуент е свързан с нов модел за разширяване на ЕС.  Документът е озаглавен „Нов импулс за принос към разширяването" и предвижда постепенно включване на страните кандидатки в определени европейски програми, институции и политики още преди пълноправното членство, в зависимост от напредъка, който постигнат в реформите.

Ще ви изненада кой негодува?

Държавата, която негодува е Хърватия, която пък наскоро подкрепяше югозападната ни съседка Северна Македония по пътя към ЕС в ущърб на България и в разрез се вропейската преговорна рамка, говорейки за несправедливост. 

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, че Загреб продължава да настоява страните кандидатки да отговарят на всички критерии за пълноправно членство в Европейския съюз. Същевременно, каза той, Хърватия подкрепя инициативи, които биха позволили на страните от региона постепенно да се доближат до европейските институции и политики, съобщава Nova.rs.

„За пълноправно членство трябва да бъдат изпълнени всички критерии. Това е пътят, който Хърватия е поела, както и други страни, които са станали членове на Европейския съюз“, заяви хърватският премиер. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Западни Балкани Хърватия Северна Македония разширяване на ЕС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес