Спряха Крис Хемсуърт на летището. Опитал се да замаже абсурден гаф (ВИДЕО)

Дори и да притежаваш силата на Тор и да въртиш вълшебния чук Мьолнир на големия екран, има една земна сила, пред която дори супергероите са безпомощни: служителите на летищния контрол. Холивудската звезда Крис Хемсуърт наскоро сподели пред медиите история, която бързо се превърна в хит, описвайки я като "най-големия кошмар за всеки баща на летището". Противно на очакванията обаче, драмата не е свързана с папараци или изгубен багаж, а с класическа, неволна таткова грешка, която завършва с провален полет.

По време на интервю за "Harper's Bazaar" Arabia, публикувано в Instagram във вторник, 2 юни, 42-годишният Хемсуърт получава серия бързи въпроси, свързани с ваканции, заедно със съпругата си Елза Патаки.

Хемсуърт си спомня с усмивка един от по-неловките моменти по време на пътуване със семейството си – класическа грешка, която се превръща в хаос. Вместо да вземе паспорта на сина си, той взима този на дъщеря си.

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В опит да реши ситуацията дори се опитал да убеди служителите, че документът отговаря на детето, но без успех. "Казах им: "Това е тя", а те веднага разбраха, че не е така", спомня си Хемсуърт с чувство за хумор. "Казаха ми: "Това е момче". И така не проработи."

Семейството

Хемсуърт и Патаки, които се женят през 2010 г., имат три деца: дъщеря на име Индия Роуз, на 14 години, и близнаците Саша и Тристан, които са на 12.

Крис Хемсуърт разкрива, че една от най-важните опори в професионалния и личния му живот е съпругата му Елза Патаки – и по-конкретно нейната безкомпромисна честност.

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В разговор за Harper’s Bazaar Arabia, актьорът споделя, че именно Патаки е човекът, на когото разчита за най-искрената оценка – независимо дали става дума за филмов проект, реклама или просто идея.