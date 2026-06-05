Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бен Афлек едва не провалил кариерата на бившата си Дженифър Гарнър

05 юни 2026, 16:12 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бен Афлек едва не провалил кариерата на бившата си Дженифър Гарнър

Дженифър Гарнър говори откровено за трудния период в живота си след раздялата и развода с Бен Афлек, описвайки го като време на сериозно "сътресение" в семейството ѝ, което е оказало пряко влияние върху професионалния ѝ път. Актрисата споделя, че когато децата ѝ са били малки, тя е работила значително по-малко, а след раздялата през 2015 г. и последвалите семейни трудности е направила още по-дълга пауза от актьорската си кариера. По думите ѝ, това е бил период, в който приоритетът ѝ е бил изцяло семейството и стабилността на децата ѝ.

"Когато децата ми бяха малки, работех много малко, а след това имахме такова сътресение в семейството, че почти спрях да работя за дълго време", споделя тя в интервю за корицата на летния брой на списание "InStyle", публикуван на 3 юни.

"На първо място, когато работиш в професия, свързана с изпълнения и изяви, губиш около година до година и половина от професионалната си дейност, докато си бременна, раждаш и се възстановяваш", казва тя.

Още: Минало, но незабравено: Дженифър Анистън проговори за бившия си Брад Пит (ВИДЕО)

В същото време Гарнър отбелязва, че не е прекъсвала напълно актьорската си работа през този период, тъй като е участвала във филмите "The Kingdom" (2007) и "Juno" (2007).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Дженифър и Бен, и двамата на 53 години, сключиха брак през 2005 г., посрещнаха първата си дъщеря - Виолет - същата година и обявиха раздялата си през 2015 г., преди разводът им да бъде финализиран през 2018 г. Бившата звездна двойка има още две деца - Серафина и Самюел.

Въпреки края на брака си, двамата остават отдадени родители и през годините често са били заснемани заедно на семейни събития.

Баланс между кариера и семейство

С времето, когато децата им вече са по-големи и по-самостоятелни, Гарнър постепенно се връща към актьорството. Тя казва, че отново се чувства благодарна за възможността да работи, но вече подхожда по-различно към баланса между кариера и семейство.

Още: Кайли Миноуг постави граница с категорично правило за мъжете в живота си

Актрисата подчертава, че вече не се извинява на децата си за това, че работи. Вместо това им благодари за разбирането, като приема, че трудът и грешките са нормална част от живота.

Тя също така споделя, че макар актьорската професия да е изискваща и често да се подчинява на собствения ѝ график, а не на семейния, тя се старае да избира проекти, които ѝ позволяват да остане близо до децата си и да бъде стабилно присъствие в живота им.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бен Афлек Дженифър Гарнър звезди знаменитости
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес