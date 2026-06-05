Бен Афлек едва не провалил кариерата на бившата си Дженифър Гарнър

Дженифър Гарнър говори откровено за трудния период в живота си след раздялата и развода с Бен Афлек, описвайки го като време на сериозно "сътресение" в семейството ѝ, което е оказало пряко влияние върху професионалния ѝ път. Актрисата споделя, че когато децата ѝ са били малки, тя е работила значително по-малко, а след раздялата през 2015 г. и последвалите семейни трудности е направила още по-дълга пауза от актьорската си кариера. По думите ѝ, това е бил период, в който приоритетът ѝ е бил изцяло семейството и стабилността на децата ѝ.

"Когато децата ми бяха малки, работех много малко, а след това имахме такова сътресение в семейството, че почти спрях да работя за дълго време", споделя тя в интервю за корицата на летния брой на списание "InStyle", публикуван на 3 юни.

"На първо място, когато работиш в професия, свързана с изпълнения и изяви, губиш около година до година и половина от професионалната си дейност, докато си бременна, раждаш и се възстановяваш", казва тя.

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В същото време Гарнър отбелязва, че не е прекъсвала напълно актьорската си работа през този период, тъй като е участвала във филмите "The Kingdom" (2007) и "Juno" (2007).

Дженифър и Бен, и двамата на 53 години, сключиха брак през 2005 г., посрещнаха първата си дъщеря - Виолет - същата година и обявиха раздялата си през 2015 г., преди разводът им да бъде финализиран през 2018 г. Бившата звездна двойка има още две деца - Серафина и Самюел.

Въпреки края на брака си, двамата остават отдадени родители и през годините често са били заснемани заедно на семейни събития.

Баланс между кариера и семейство

С времето, когато децата им вече са по-големи и по-самостоятелни, Гарнър постепенно се връща към актьорството. Тя казва, че отново се чувства благодарна за възможността да работи, но вече подхожда по-различно към баланса между кариера и семейство.

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Актрисата подчертава, че вече не се извинява на децата си за това, че работи. Вместо това им благодари за разбирането, като приема, че трудът и грешките са нормална част от живота.

Тя също така споделя, че макар актьорската професия да е изискваща и често да се подчинява на собствения ѝ график, а не на семейния, тя се старае да избира проекти, които ѝ позволяват да остане близо до децата си и да бъде стабилно присъствие в живота им.